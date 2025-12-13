SADA I ZVANIČNO! Pablo Laso preuzeo dvostrukog šampiona Evrope
Španski stručnjak Pablo Laso ponovo se vratio u Evroligu pošto je preuzeo Efes.
Posle više od dve nedelje Efes je promovisao naslednika Igora Kokoškova potvrdivši da će ekipu u narednom periodu predvoditi Pablo Laso.
Novi trener Efesa je sa Realom dva puta osvojio Evroligu, 2015. i 2018. godine, a vodio je između ostalih i Bajern i Baskoniju.
