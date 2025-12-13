Košarka

SADA I ZVANIČNO! Pablo Laso preuzeo dvostrukog šampiona Evrope

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 13:14

Španski stručnjak Pablo Laso ponovo se vratio u Evroligu pošto je preuzeo Efes.

САДА И ЗВАНИЧНО! Пабло Ласо преузео двоструког шампиона Европе

Foto: Printskrin

Posle više od dve nedelje Efes je promovisao naslednika Igora Kokoškova potvrdivši da će ekipu u narednom periodu predvoditi Pablo Laso.

Novi trener Efesa je sa Realom dva puta osvojio Evroligu, 2015. i 2018. godine, a vodio je između ostalih i Bajern i Baskoniju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EuroLeague (@euroleague)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREPLAKALA SAM CELU NOĆ: Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - Sve smo pretražili, prevrnuli... (VIDEO)

"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ": Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - "Sve smo pretražili, prevrnuli..." (VIDEO)