PLANIRAJU IZGRADNJU JOŠ JEDNOG OBJEKTA: Upis u vrtiće u Požarevcu dočekali bez lista čekanja

Pored 11 postojećih, najverovatnije zbog teritorijalne "pokrivenosti", on bi trebalo da se nalazi u naselju Drmno, kraj postojeće školske zgrade i moći će da primi 34 deteta uzrasta od tri do pet godina. Kako je najavljeno, na površini od 220 kvadrata nalaziće se dve sobe za vrtićke grupe, sa svim potrebnim mobilijarom, uz prateće prostorije i dvorište sa dečjim igralištem...

Predškolci

OSIM za vrtiće PU "Ljubica Vrebalov", obavljaće se i upis dece za pripremni predškolski program, koji traje četiri sata dnevno. Roditelji su u obavezi da prijave mališane rođene od 1. marta 2019. do 29. februara 2020. Prvi upisni rok za ovaj program biće od 19. do 30. maja, a drugi od 15. do 26. avgusta.