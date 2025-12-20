SNEG ZABELEO PUSTINJE, KAMILE ZBUNJENE: Poplave od Maroka do Saudijske Arabije i Irana, Abu Dabi pod vodom

U TOKU ove sedmice serija snažnih oluja sa Atlantika obrušila se na severozapadne delove Afrike. One su Maroku donele razorne grmljavinske oluje i poplave, a poginulo je najmanje 37 osoba.

Foto: Printskrin/Istagram/pakistanconnect

Palo je i do 100 litara kiše po kvadratnom metru.

Čak je i pustinjama Sahare palo od 50 do 100 litara kiše, a kako pesak ne može da prihvati ogromne količine kiše, pustinje su preplavljene vodom.

Olujni sistem iz Maroka potom se premestio iznad pustinjskih delova centralnog i južnog dela Alžira.

Inače, reč je o pustinjskim predelima Maroka i Alžira gde su kiše i više nego retka pojava, a godišnje padne kiše koliko je palo za svega nekoliko dana u prethodnom periodu.

Osim kiše, do severozapada Afrike došlo je i do jakog zahlađenja, uz obilni sneg u planinama. U višim predelima Atlasa, palo je i do pola metra snega.

Prethodnih dana snažne grmljavinske oluje pogodile su i jugozapad Azije.

Jaki olujni sistemi sa istočnog Mediterana, prodrali su preko Izraela i Sirije do Jordana, potom i do Saudijske Arabije.

U severnim i centralnim predelima Saudijske Arabije jake grmljaviske oluje donele su grad i poplave, a na udaru se našao i Rijad.

Istovremeno, u planinama na severu zemlje pao je sneg. Sneg je ostavio u čudu kamile usred pustinja.

Jake grmljavinske oluje obrušile su i na Irak, Kuvajt i Bahrein.

Više od 100 litara kiše poplavilo je predele u centralnom i južnom delu Irana, a kamene pustinje su pod vodom. U planinama na zapadu Irana palo je više od pola metra snega.

Tokom vikenda grmljavinski sistem obrušio se i na Arapske Emirate, a grmljavinske oluje uz vetrove od 100 km/h napravile su haos.

Pod vodom se našao glavni grad Abu Dabi, jer je u jednom danu palo kiše koliko padne za godinu dana.

Ulice i automobili su pod vodom.

Ono što je najinteresatnije, nedaleko od obale formirao se i tornada, odnosno morska pijavica iznad Persijskog zaliva.

Olujni sistem nastavlja put dalje na istok, pa su sledeći na udaru čak Avganistan i Pakistan, gde se očekuju jake kiše, grmljavinske oluje i poplave, a na planinama sneg.

Inače, jugozapadna Azija odlikuje uglavnom vrelom pustinjskom klimom, uz letnje temperature i preko 50 stepeni, dok su zime blage i tople, uz retke kiše. Prethodnih dana širom ovih predela palo je više kiše nego što u proseku padne za godinu dana.

Izutezak su uzan obod uz Sredozemno more i južnu obalu Kaspijskog jezera, koji se odlikuju sredozemnom klimom i planinski predeli koji se odlikuju znatno oštrijom klimom.

