FOTO: FK Partizan

IMT - PARTIZAN (drugo poluvreme) 1:0 (0:0) (Milanović 55')

80' Sada preti i Karabeljov nakon kornera, ali i on je šutirao preko gola.

75' Bibras Natho je šutirao, tik iznad prečke.

73' Karamoko preti, sada je Trifunović dobro reagovao.

59' Natho je dodao do Jovanoviću, brani domaći golman.

55' GOL, IMT! Milanović je sjajno reagovao nakon kontre, Milošević nije mogao ništa.

46' Nastavljen je meč

45+5 - KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Pet minuta produženo je prvo poluvreme.

40' Žagar je šutirao, brani se Partizan, blokiran je bio fudbaler traktorista.

37' Snažan udarac Lukovića, a još jednom brani Milošević...

35' Imao je Partizan tri na dva kontru, Demba Sek je petljao, imao Kostića, ali nije mu dao loptu, na kraju jedno veliko ništa.

24' Nastavljen je meč.

FOTO: FK Partizan

20' Prekinut je meč zbog bakljade grobara.

18' Marko Milošević je igrač dosadašnjeg toka utakmice, pretio je Kembel, još jednom je golman crno-belih sačuvao gol!

10' Nakon početnog pritiska domaćina, usporio je tempo igre, bez konkretnih prilika u nastavku, ali je lopta više u nogama igrača Partizana.

1' Počela je utakmica, loptu imaju gosti. Veliku šansu imao je IMT u prvom minutu, loše je Stojković poslao loptu, Bone je šutirao, sjajan Milošević.

UOČI MEČA

Crvena zvezda slavila je protiv Mladosti 4:0, crno-belima pobeda je neophodna kako bi ostali na plus četiri u odnosu na rivala.

IMT: Gicić – Kasas, Milanović, Sisoko, Žagar – Novičić – Radojač Kempbel, L. Luković – Bone, Mitić. Trener: Zoran Va11siljević.

PARTIZAN: M. Milošević – Roganović, Milić, Simić, Stojković – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – Kostić. Trener: Nenad Stojaković.

Fudbaleri Partizana biće gosti u Loznici, a čelnici IMT-Beograda podigli su veliku buru zbog toga što su cene ulaznica podigli na 3.000 dinara.

Zbog toga se Partizan oglasio saopštenjem da će kupiti 400 ulaznica za gostujuće navijače.

- Fudbalski klub Partizan obaveštava svoje navijače da je, na inicijativu igrača, realizovao kupovinu ukupno 400 ulaznica koje će biti stavljene na raspolaganje našim najvernijim navijačima za predstojeću prvenstvenu utakmicu 20. kola Superlige Srbije protiv IMT-a, koja se igra u subotu, 20. decembra u 18 časova, na Gradskom stadionu u Loznici. Na ovaj način svi prvotimci i kompletan stručni štab žele da se oduže svojim navijačima za bezrezervnu podršku i vetar u leđa koji su im pružali iz utakmice u utakmicu tokom jesenje polusezone - saopštili su iz Partizana tada.

