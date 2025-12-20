Tenis

LAJOVIĆ NAPRAVIO PROMENE U TIMU: Evo ko je novi trener srpskog tenisera

TENISERI se spremaju za novu sezonu, a Dušan Lajović će u 2026. godinu ući sa novim trenerom.

Kako prenosi "Sport klub", Srbin je anžavao nekadašnjem reprezentativca naše zemlje - Iliju Bozoljca.

- Počeo sam da radim sa Ikom Bozoljcem. Imam i novog fizioterapeuta, Španac je, ostao mi je isti kondicioni kao i moj stari fizio, ali će manje putovati. To je moj tim za narednu sezou. Već smo počeli pripreme pre dve nedelje, sada radimo ostatak u Australiji - rekao je Lajović.

Popularni Duci je trenutno na 120. mestu na ATP listi, a cilj mu je da se vrati u najboljih 100. On je otkrio i plan za start sezone.

- Prvi turnir u novoj sezoni će mi biti čelindžer u Kanberi, pa onda idem na kvalifikacije za Australijski open - istakao je Lajović.

Podsetimo, ovaj 35-godišnjak je do sad u karijeri osvojio dve titule. Najbolji je bio u Umagu i Banjaluci.

