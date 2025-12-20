LAJOVIĆ NAPRAVIO PROMENE U TIMU: Evo ko je novi trener srpskog tenisera
TENISERI se spremaju za novu sezonu, a Dušan Lajović će u 2026. godinu ući sa novim trenerom.
Kako prenosi "Sport klub", Srbin je anžavao nekadašnjem reprezentativca naše zemlje - Iliju Bozoljca.
- Počeo sam da radim sa Ikom Bozoljcem. Imam i novog fizioterapeuta, Španac je, ostao mi je isti kondicioni kao i moj stari fizio, ali će manje putovati. To je moj tim za narednu sezou. Već smo počeli pripreme pre dve nedelje, sada radimo ostatak u Australiji - rekao je Lajović.
Popularni Duci je trenutno na 120. mestu na ATP listi, a cilj mu je da se vrati u najboljih 100. On je otkrio i plan za start sezone.
- Prvi turnir u novoj sezoni će mi biti čelindžer u Kanberi, pa onda idem na kvalifikacije za Australijski open - istakao je Lajović.
Podsetimo, ovaj 35-godišnjak je do sad u karijeri osvojio dve titule. Najbolji je bio u Umagu i Banjaluci.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
TUŽNE VESTI! Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde
19. 12. 2025. u 18:53
TUGA! Preminuo legendarni trener
19. 12. 2025. u 15:23
GROBARI ZATEČENI! Tajrik Džons žestoko izigrao Partizan
19. 12. 2025. u 07:00
VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto
JUVENTUS i Roma ukrstiće koplja u subotu uveče u Torinu, u direktnom duelu ekipa koje imaju jasnu ambiciju da sezonu završe među prva četiri tima Serije A. Tip vam je spremio analizu ove utakmice sa predlozima naših tipstera.
20. 12. 2025. u 10:06
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)