Što gore to bolje

Uspela su deca i uspeli su unuci srpskih komunista, koji nikad Srbiji dobro nisu želeli, da sačuvaju tu ruševinu Generalštaba, komunistički simbol bivše SFRJ!

Prosto rečeno, oterali su investitora koji je želeo umesto tih ruševina, da podigne adekvatne i velelepne objekte i pritom uloži ogroman kapital. Direktno ili indirektno, odmah, a i u kasnijem periodu Beograd i Srbija imali bi ogromnu finansijsku korist , kao i ugled u svetu....A i stotine radnika dobro plaćena i sigurna radna mesta!

Ovim bezumnicima jedino je važno i bitno da ništa dobro i korisno za Srbiju ne sme da potekne od ove vlasti, a još manje od Predsednika Republike Aleksandra Vučića!

Polaze oni od sebe, jer ako neko ulaže u jedan posao skoro 750 miliona evra, ko zna koliko je u tom poslu dobar Vučić i ljudi oko njega.

Još jedna velika radost što smatraju da se vlast obrukala pred Amerikancima, koji su želeli da investiraju....A normalno investicija je otišla u drugu državu!