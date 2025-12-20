Što gore to bolje

Jedan deo ovih bezumnih blokadera, koji većina i nisu Srbi, nevezano za ovu vlast, ne voli Srbiju!
A drugi deo želi po svaku cenu da se dokopa vlasti, da bi nastavio da pljačka što nije završio...
A treći deo, onaj najbedniji, to su plaćenici. Svi su podržani i plaćeni iz Evropskih zemalja koje su nas preko dva veka napadale i pokušavale da porobe, nanoseći nam mnogo zla i ogromne žrtve, zaključno sa 1999. godinom.
Ne treba zaboraviti da su jedino srpski komunisti u oslobođenoj Jugoslaviji pobili skoro 100 hiljada svojih sugrađana, neistomišljenika!
Vidi se iz svega ovoga da, nažalost, u novije vreme od 1945. godine pa do danas, samo destrukcija nama Srbima nije strana!
Koliko god da je teško, rešiće aktuelna vlast pitanje naftne industrije Srbije, na ovaj ili onaj način, jer za razliku od ovih blokaderskih plaćenika mi imamo odgovornu vlast, za koju su Srbija i njeni građani na prvom mestu.
Ponovo je objavljeno da će se održati prevremeni Parlamentarni izbori, kao i izbori u više desetina opština.
Bojim se da ovi plaćenici svih boja, jer nemoguće je častiti ih i nazvati opozicijom, ove izbore praktično i ne žele!
Ko bi normalan činio veliku štetu Srbiji, radovao se tome, pa posle očekivao da građani glasaju za njega!
Ima se utisak, kada bi sa kakvom Božijom promisli, vaskrsli svi Srbi koji su postradali za svoju zemlju, počevši od Karađorđevih ustanika, pa do junaka sa Košara, šta bi oni videli?! Videli bi neke ljude koji sigurno nisu Srbi , koji su plaćeni i podržavani od Hrvata, koji su u Prvom Svetskom ratu ubijali i silovali nejač u Mačvi, a u Drugom poklali na najsvirepiji način skoro 700 hiljada srpskih civila. Videli bi plaćenike od strane Bosanskih Mudžahedina, i Hanđar divizija, Arbanase koji su ubijali i pljačkali promrzle srpske vojnike koji su se provlačili preko Prokletija u Velikom ratu, a krvavi pir nastavili u Drugom svetskom ratu! Videli bi plaćenike od strane Nemaca koji su nas u dva rata zločinački uništavali, kao i jedne Alijanse zvane NATO pakt koji se 1999. godine obrušilo na malu Srbiju.
Za sve vreme, preko dvesta godina, svi ovi pokojnici davali su ono najsvetije što imaju, svoje živote da sačuvaju svoju Srbiju, a kasnije stvore zajednicu u zabludi da žive i sa drugim narodima i narodnostima, koji su samo to privremeno želeli.
Videvši ovoliku bruku i bezumlje zamolili bi ovi vaskrsli ratnici tvorca da ih vrati tamo odakle su došli, a da , ako još nije kasno podari razum ovim bezbožnicima koji kidišu na sopstvenu državu...
