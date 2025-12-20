Politika

Što gore to bolje

В.Н.

20. 12. 2025. u 13:20

Uspeli su blokaderi da ostvare za njih veliku pobedu. Normalno da je i da bi bila svaka njihova pobeda velika šteta za Srbiju. Ni ovu prvu pobedu, koju sa radošću proslavljaju preko svih društvenih mreža, ne bi ostvarili bez pomoći odmetnutog i potkupljenog dela pravosuđa i tužilaštva.

Што горе то боље

Uspela su deca i uspeli su unuci srpskih komunista, koji nikad Srbiji dobro nisu želeli, da sačuvaju tu ruševinu Generalštaba, komunistički simbol bivše SFRJ!
Prosto rečeno, oterali su investitora koji je želeo umesto tih ruševina, da podigne adekvatne i velelepne objekte i pritom uloži ogroman kapital. Direktno ili indirektno, odmah, a i u kasnijem periodu Beograd i Srbija imali bi ogromnu finansijsku korist , kao i ugled u svetu....A i stotine radnika dobro plaćena i sigurna radna mesta!
Ovim bezumnicima jedino je važno i bitno da ništa dobro i korisno za Srbiju ne sme da potekne od ove vlasti, a još manje od Predsednika Republike Aleksandra Vučića! 
Polaze oni od sebe, jer ako neko ulaže u jedan posao skoro 750 miliona evra, ko zna koliko je u tom poslu dobar Vučić i ljudi oko njega. 
Još jedna velika radost što smatraju da se vlast obrukala pred Amerikancima, koji su želeli da investiraju....A normalno investicija je otišla u drugu državu!
Pokušala je ova ista grupa mrzitelja Srbije, normalno finansirana iz inostranstva i od naših dragih suseda, da spreči izgradnju i "Beograda na vodi", EXPOa, novog hotela i ostalih zdanja na mestu starog i poluporušenog hotela "Jugoslavija", izgradnju novog velelepnog mosta , mesto Starog Okupatorskog u Beogradu, i nisu uspeli. 
Sada su uspeli, jer im je zdušno pomoglo srpsko tužilaštvo i pravosuđe, koje se očigledno odmetnulo od države!
Mržnja ovih prodanih duša, koje ne samo da žele vlast , nego i ekonomsko i svako uništenje Srbije, nema granica. Sada je želja da građani Srbije nemaju ni kap goriva, i da cela privreda prestane da funkcioniše.
Jedan deo ovih bezumnih blokadera, koji većina i nisu Srbi, nevezano za ovu vlast, ne voli Srbiju! 
A drugi deo želi po svaku cenu da se dokopa vlasti, da bi nastavio da pljačka što nije završio...
A treći deo, onaj najbedniji, to su plaćenici. Svi su podržani i plaćeni iz Evropskih zemalja koje su nas preko dva veka napadale i pokušavale da porobe, nanoseći nam mnogo zla i ogromne žrtve, zaključno sa 1999. godinom.
Ne treba zaboraviti da su jedino srpski komunisti u oslobođenoj Jugoslaviji pobili skoro 100 hiljada svojih sugrađana, neistomišljenika! 
Vidi se iz svega ovoga  da, nažalost, u novije vreme od 1945. godine pa do danas, samo destrukcija nama Srbima nije strana! 
Koliko god da je teško, rešiće aktuelna vlast pitanje naftne industrije Srbije, na ovaj ili onaj način, jer za razliku od ovih blokaderskih plaćenika mi imamo odgovornu vlast, za koju su Srbija i njeni građani na prvom mestu.
Ponovo je objavljeno da će se održati prevremeni Parlamentarni izbori, kao i izbori u više desetina opština. 
Bojim se da ovi plaćenici svih boja, jer nemoguće je častiti ih i nazvati opozicijom, ove izbore praktično i ne žele!
Ko bi normalan činio veliku štetu Srbiji, radovao se tome, pa posle očekivao da građani glasaju za njega!
Ima se utisak, kada bi sa kakvom Božijom promisli, vaskrsli svi Srbi koji su postradali za svoju zemlju, počevši od Karađorđevih ustanika, pa do junaka sa Košara, šta bi oni videli?! Videli bi neke ljude koji sigurno nisu Srbi , koji su plaćeni i podržavani od Hrvata, koji su u Prvom Svetskom ratu ubijali i silovali nejač u Mačvi, a u Drugom poklali na najsvirepiji način skoro 700 hiljada srpskih civila. Videli bi plaćenike od strane Bosanskih Mudžahedina, i Hanđar divizija, Arbanase koji su ubijali i pljačkali promrzle srpske vojnike koji su se provlačili preko Prokletija u Velikom ratu, a krvavi pir nastavili u Drugom svetskom ratu! Videli bi plaćenike od strane Nemaca koji su nas u dva rata zločinački uništavali, kao i jedne Alijanse zvane NATO pakt koji se 1999. godine obrušilo na malu Srbiju.
Za sve vreme, preko dvesta godina, svi ovi pokojnici davali su ono najsvetije što imaju, svoje živote da sačuvaju svoju Srbiju, a kasnije stvore zajednicu  u zabludi da žive i sa drugim narodima i narodnostima, koji su samo to privremeno želeli.
Videvši ovoliku bruku i bezumlje zamolili bi ovi vaskrsli ratnici tvorca da ih vrati tamo odakle su došli, a da , ako još nije kasno podari razum ovim bezbožnicima koji kidišu na sopstvenu državu...

