ERAKOVIĆ BI MOGAO U TURSKU: Bešiktaš vidi Srbina kao rešenje problema u odbrani
KAKO stvari stoje Stahinja Eraković će napustiti Zenit ove zime i potražiti novi angažman. Priča se da bi mogao da se vrati u Crvenu zvezdu, ali u trku za njegov potpis uključio se još jedan klub.
Kako prenose ruski mediji pozivajući se na izvore iz Brazila, interesovanje za srpskog reprezentativca pokazao je Bešiktaš.
Ističe se da je 24-godišnji defanzivac ponuđen klubu iz Istanbula putem posrednika, te ostaje da se vidi da li će doći do ovog transfera.
Kad je Zvezda u pitanju, to je klub u kom je Eraković ponikao i možda bi to moglo da presudi u izboru nove sredine.
Beograđanin bi mogao da bude rešenje za odbrambeni problem Bešiktaša. Ovaj klub je na 16 utakmica primio 22 gola.
Podsetimo, on je u Zenit otišao 2023. godine u transferu vrednom 8.000.000 evra, a od tada je on odigrao ukupno 85 takmičarskih mečeva u svim takmičenjima.
U dresu kluba iz Sankt Peterburga je zabeležio šest asistencija, osvojio je po jedan trofej Premijer lige Rusije, nacionalnog kupa i superkupa.
