Fudbal

ERAKOVIĆ BI MOGAO U TURSKU: Bešiktaš vidi Srbina kao rešenje problema u odbrani

Časlav Vuković

20. 12. 2025. u 11:13

KAKO stvari stoje Stahinja Eraković će napustiti Zenit ove zime i potražiti novi angažman. Priča se da bi mogao da se vrati u Crvenu zvezdu, ali u trku za njegov potpis uključio se još jedan klub.

ЕРАКОВИЋ БИ МОГАО У ТУРСКУ: Бешикташ види Србина као решење проблема у одбрани

FOTO: Profimedia

Kako prenose ruski mediji pozivajući se na izvore iz Brazila, interesovanje za srpskog reprezentativca pokazao je Bešiktaš.

Ističe se da je 24-godišnji defanzivac ponuđen klubu iz Istanbula putem posrednika, te ostaje da se vidi da li će doći do ovog transfera.

Kad je Zvezda u pitanju, to je klub u kom je Eraković ponikao i možda bi to moglo da presudi u izboru nove sredine.

Beograđanin bi mogao da bude rešenje za odbrambeni problem Bešiktaša. Ovaj klub je na 16 utakmica primio 22 gola.

Podsetimo, on je u Zenit otišao 2023. godine u transferu vrednom 8.000.000 evra, a od tada je on odigrao ukupno 85 takmičarskih mečeva u svim takmičenjima.

U dresu kluba iz Sankt Peterburga je zabeležio šest asistencija, osvojio je po jedan trofej Premijer lige Rusije, nacionalnog kupa i superkupa.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću