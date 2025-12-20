RUSIJA RASKIDA VOJNE SPORAZUME SA NIZOM ZEMALJA: Među njima i Hrvatska
RUSKA vlada je ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine nekoliko sporazuma o vojnoj saradnji sa evropskim zemljama.
Odgovarajuća naredba objavljena je na zvaničnom portalu pravnih akata.
Ovi sporazumi su potpisani između početka 1990-ih i početka 2000-ih, prenose RIA Novosti.
U dokumentu se navodi da je ruskom Ministarstvu odbrane dozvoljeno da raskine sporazume sa nemačkim Ministarstvom odbrane potpisane u Moskvi 13. aprila 1993. godine, sa poljskim Ministarstvom nacionalne odbrane o bilateralnoj vojnoj saradnji od 7. jula 1993. godine i sa norveškim Ministarstvom odbrane o vojnoj saradnji 15. decembra 1995. godine.
Pored toga, dozvoljeno je raskinuti sporazume o vojnoj saradnji sa Bugarskom od 4. avgusta 1992. godine, Rumunijom od 28. marta 1994. godine, Danskom od 8. septembra 1994. godine, Velikom Britanijom i Severnom Irskom od 18. marta 1997. godine, Holandijom od 18. juna 1997. godine, Hrvatskom od 18. decembra 1998. godine, Belgijom od 19. decembra 2001. godine i Češkom Republikom od 16. aprila 2002. godine.
Ova odluka nastavlja politiku ograničavanja formalne vojne saradnje sa zapadnim državama, navodi se u dokumentu.
Ranije, 5. decembra, vlada Rusije je raskinula sporazume o vojnoj saradnji sa Francuskom (1994), Kanadom (1989) i Portugalom (2000).
Premijer Mihail Mišustin ranije je potpisao naredbu o raskidu sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji sa Nemačkom. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je tada proglasilo da je dokument „izgubio smisao“ i da ne odražava stvarno stanje odnosa, optužujući Berlin za „preterane spoljnopolitičke ambicije“.
U junu je raskinut sporazum sa Švedskom o razmeni informacija o nuklearnim postrojenjima i obaveštavanju o incidentima.
(RIA Novosti)
Preporučujemo
ORBAN NIKAD OŠTRIJE O ODLUCI BRISELA: Kredit EU za Ukrajinu podseća na Treći rajh
20. 12. 2025. u 08:28
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)