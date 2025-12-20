RUSIJA RASKIDA VOJNE SPORAZUME SA NIZOM ZEMALJA: Među njima i Hrvatska

RUSKA vlada je ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine nekoliko sporazuma o vojnoj saradnji sa evropskim zemljama.

Foto: Profimedia

Odgovarajuća naredba objavljena je na zvaničnom portalu pravnih akata.

Ovi sporazumi su potpisani između početka 1990-ih i početka 2000-ih, prenose RIA Novosti.

U dokumentu se navodi da je ruskom Ministarstvu odbrane dozvoljeno da raskine sporazume sa nemačkim Ministarstvom odbrane potpisane u Moskvi 13. aprila 1993. godine, sa poljskim Ministarstvom nacionalne odbrane o bilateralnoj vojnoj saradnji od 7. jula 1993. godine i sa norveškim Ministarstvom odbrane o vojnoj saradnji 15. decembra 1995. godine.

Pored toga, dozvoljeno je raskinuti sporazume o vojnoj saradnji sa Bugarskom od 4. avgusta 1992. godine, Rumunijom od 28. marta 1994. godine, Danskom od 8. septembra 1994. godine, Velikom Britanijom i Severnom Irskom od 18. marta 1997. godine, Holandijom od 18. juna 1997. godine, Hrvatskom od 18. decembra 1998. godine, Belgijom od 19. decembra 2001. godine i Češkom Republikom od 16. aprila 2002. godine.

Ova odluka nastavlja politiku ograničavanja formalne vojne saradnje sa zapadnim državama, navodi se u dokumentu.

Ranije, 5. decembra, vlada Rusije je raskinula sporazume o vojnoj saradnji sa Francuskom (1994), Kanadom (1989) i Portugalom (2000).

Premijer Mihail Mišustin ranije je potpisao naredbu o raskidu sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji sa Nemačkom. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je tada proglasilo da je dokument „izgubio smisao“ i da ne odražava stvarno stanje odnosa, optužujući Berlin za „preterane spoljnopolitičke ambicije“.

U junu je raskinut sporazum sa Švedskom o razmeni informacija o nuklearnim postrojenjima i obaveštavanju o incidentima.

(RIA Novosti)