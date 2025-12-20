VELIKI PROBLEMI ZA KOMPANIJA I BAJERN: Bavarci bez velikog broja važnih fudbalera u poslednjem meču u 2025. godini

Trener fudbalera Bajerna Vensan Kompani saopštio je danas da u sutrašnjem meču protiv Hajdenhajma neće moći da računa na Manuela Nojera, Konrada Lajmera, Sašu Boja, Jozuu Kimiha i Nikolasa Džeksona.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Bajern u 15. kolu Bundeslige u nedelju od 17 i 30 gostuje Hajdenhajmu, u poslednjem meču u Nemačkoj u 2025. godini.

"Manuel Nojer, Konrad Lajmer i Saša Boj definitivno neće biti sa nama. Jozua Kimih takođe neće biti spreman za ovu utakmicu. Nikolas Džekson je na Afričkom Kupu nacija. Majkl Olise se vratio. Ipak, još uvek imamo dovoljno momaka koji su vredno trenirali ove nedelje i znaju šta da očekuju", rekao je Kompani na današnjoj konferenciji za medije.

Od ranije je van stroja Džamal Musijala, koji bi trebalo da se vrati u tim u januaru.

