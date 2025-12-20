Fudbal

VELIKI PROBLEMI ZA KOMPANIJA I BAJERN: Bavarci bez velikog broja važnih fudbalera u poslednjem meču u 2025. godini

Filip Milošević

20. 12. 2025. u 15:38

Trener fudbalera Bajerna Vensan Kompani saopštio je danas da u sutrašnjem meču protiv Hajdenhajma neće moći da računa na Manuela Nojera, Konrada Lajmera, Sašu Boja, Jozuu Kimiha i Nikolasa Džeksona.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ ЗА КОМПАНИЈА И БАЈЕРН: Баварци без великог броја важних фудбалера у последњем мечу у 2025. години

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Bajern u 15. kolu Bundeslige u nedelju od 17 i 30 gostuje Hajdenhajmu, u poslednjem meču u Nemačkoj u 2025. godini.

"Manuel Nojer, Konrad Lajmer i Saša Boj definitivno neće biti sa nama. Jozua Kimih takođe neće biti spreman za ovu utakmicu. Nikolas Džekson je na Afričkom Kupu nacija. Majkl Olise se vratio. Ipak, još uvek imamo dovoljno momaka koji su vredno trenirali ove nedelje i znaju šta da očekuju", rekao je Kompani na današnjoj konferenciji za medije.

Od ranije je van stroja Džamal Musijala, koji bi trebalo da se vrati u tim u januaru.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu