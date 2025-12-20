Politika

"SITUACIJA JE TEŠKA, ALI SMO KORAK BLIŽE REŠENJU" Vučić na hitnom sastanku o NIS-u (VIDEO)

В. Н.

20. 12. 2025. u 13:35

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na građane i na snagu države koja je, uprkos izuzetno složenim okolnostima, uspela da očuva stabilnost energetskog sistema i nakon više od 70 dana bez dotoka nafte.

СИТУАЦИЈА ЈЕ ТЕШКА, АЛИ СМО КОРАК БЛИЖЕ РЕШЕЊУ Вучић на хитном састанку о НИС-у (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/buducnostsrbijeav

Na snimku, u kome se nalazi i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, Vučić je poručio:

- Ponosan sam na građane i na snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspeva da održi punu stabilnost našeg energetskog sistema - poručio je Vučić.

U video-poruci, predsednik kaže:

- Danas smo imali duge, važne razgovore vezano za energetsku stabilnost Srbije. Situacija je veoma složena, izuzetno komplikovana, moja dužnost je da građane, sve vas obavestim o tome. Ali, ne postoji razlog za paniku, mi smo dovoljno dizela, mazuta, kerozina i benzina obezbedili, najmanje do 15. januara. Možda i do 20. a možda i do 25. Tako da, niko ne treba da se sekira, imamo bezbroj tehničkih problema, bezbroj muka, ali država gleda kako da te probleme reši zajedno sa svim uključenim stranama.

Imali smo važne razgovore sa strancima i naredne nedelje očekujem različite inicijative i molbe i zahteve upućene OFAK-u, u nadi da dobijemo operativnu licencu i te razgovore ćemo nastaviti kao što ubrzano uvozimo naftne derivate i radimo sve što možemo da sačuvamo kompletnu naftnu infrastrukturu. Ali pre svega, naš cilj su građani i njihova energetska sigurnost, i to da se nikada ne vratimo u one godine koje pamtimo prošle, kada smo naftu kupovali na ulici a ne na benzinskim stanicama.

Verujem da će država Srbija pokazati tu snagu. Hoću da se zahvalim svim ljudima u Srbiji na tome što su izgradili državu koja je u stanju da već 70 dana bez kapi nafte izdrži i pokaže koliko je stabilna i koliko je sigurna. Mi ćemo nastaviti svoj posao da radimo, a vi se građani pripremajte za novogodišnje i božićne praznike u potpunom miru, imaćete dovoljno svega što je potrebno. A ukoliko bude išlo na bolje ili lošije u bliskoj budućnosti, od nas ćete dobijati pravovremene informacije - rekao je Vučić. 

BONUS VIDEO:

PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ U NIŠU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Što gore to bolje
Politika

0 8

Što gore to bolje

Uspeli su blokaderi da ostvare za njih veliku pobedu. Normalno da je i da bi bila svaka njihova pobeda velika šteta za Srbiju. Ni ovu prvu pobedu, koju sa radošću proslavljaju preko svih društvenih mreža, ne bi ostvarili bez pomoći odmetnutog i potkupljenog dela pravosuđa i tužilaštva.

20. 12. 2025. u 13:20

PALE MASKE, SAD JE SVE JASNO: Dok viču Vučić je kriv, Milojko i Evropa sad milionima pune džepove porodici Mila Đukanovića!
Politika

0 18

PALE MASKE, SAD JE SVE JASNO: Dok viču "Vučić je kriv", Milojko i Evropa sad milionima pune džepove porodici Mila Đukanovića!

DOK se javni prostor danima zatrpava optužbama na račun Aleksandra Vučića – od evropskih blokada do regionalnih kriza – ispod tog zaglušujućeg šuma prolazi gotovo neprimiećen jedan podatak koji zaslužuje ozbiljnu pažnju: Vlada Crne Gore i premijer Milojko Spajić posluju sa bankom u većinskom vlasništvu Ace Đukanovića, brata Mila Đukanovića.

20. 12. 2025. u 13:12

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete