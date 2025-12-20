"SITUACIJA JE TEŠKA, ALI SMO KORAK BLIŽE REŠENJU" Vučić na hitnom sastanku o NIS-u (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na građane i na snagu države koja je, uprkos izuzetno složenim okolnostima, uspela da očuva stabilnost energetskog sistema i nakon više od 70 dana bez dotoka nafte.

Foto: Printscreen/buducnostsrbijeav

Na snimku, u kome se nalazi i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, Vučić je poručio:

- Ponosan sam na građane i na snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspeva da održi punu stabilnost našeg energetskog sistema - poručio je Vučić.

U video-poruci, predsednik kaže:

- Danas smo imali duge, važne razgovore vezano za energetsku stabilnost Srbije. Situacija je veoma složena, izuzetno komplikovana, moja dužnost je da građane, sve vas obavestim o tome. Ali, ne postoji razlog za paniku, mi smo dovoljno dizela, mazuta, kerozina i benzina obezbedili, najmanje do 15. januara. Možda i do 20. a možda i do 25. Tako da, niko ne treba da se sekira, imamo bezbroj tehničkih problema, bezbroj muka, ali država gleda kako da te probleme reši zajedno sa svim uključenim stranama.

Imali smo važne razgovore sa strancima i naredne nedelje očekujem različite inicijative i molbe i zahteve upućene OFAK-u, u nadi da dobijemo operativnu licencu i te razgovore ćemo nastaviti kao što ubrzano uvozimo naftne derivate i radimo sve što možemo da sačuvamo kompletnu naftnu infrastrukturu. Ali pre svega, naš cilj su građani i njihova energetska sigurnost, i to da se nikada ne vratimo u one godine koje pamtimo prošle, kada smo naftu kupovali na ulici a ne na benzinskim stanicama.

Verujem da će država Srbija pokazati tu snagu. Hoću da se zahvalim svim ljudima u Srbiji na tome što su izgradili državu koja je u stanju da već 70 dana bez kapi nafte izdrži i pokaže koliko je stabilna i koliko je sigurna. Mi ćemo nastaviti svoj posao da radimo, a vi se građani pripremajte za novogodišnje i božićne praznike u potpunom miru, imaćete dovoljno svega što je potrebno. A ukoliko bude išlo na bolje ili lošije u bliskoj budućnosti, od nas ćete dobijati pravovremene informacije - rekao je Vučić.

