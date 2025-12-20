TRIJUMF ZVEZDE PRED ZIMSKU PAUZU! Crveno-beli savladali Mladost u posldnjem meču jesenjeg dela Superlige Srbije

Crvena zvezda savladala je Mladost sa 4:0 u poslednjem kolu jesenjeg dela Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda se mučila u prvih pola sata meča, da bi Stanković pogodio u 34. minutu i tu je domaćima "pao kamen sa srca".

Od tada Zvezda je delovala i više nego sigurno, gostima nije dala pravu priliku za izjednačenje. Lošu igru gostiju domaćini su kaznili u 57. minutu preko Ivanića, da bi u 90. minutu Bruno Duarte pogodio i za 3:0. Ipak to nije bilo sve, u sedmom minutu nadoknade Rodrigo je pogodio za konačnih 4:0 i trijumf crveno-belih pred zimsku pauzu.

Zvezda sada zaostaje jedan bod za vodećim Partizanom, međutim "parni valjak" će imati priliku od 18 časova ponovo da ode na + 4 ukoliko savladaju IMT u Loznici.

Crvena zvezda - Mladost Kraj, 4:0

90+7' Nakon korner Zvezda dolazi do novog gola, 4:0! Strelac je bio Rodrigo.

89' GOOL! Novi pogodak Zvezde, Bruno Duarte - 3:0. Crveno-beli su sada i definitivno potvrdili pobedu.

79' Zvezda je povećala posed lopte, Mladost je totalno pala od 2:0 i bez ikakvih je šansi za sada da dođe barem do jednog pogotka.

68' Od kako je domaći tim stigao do 2:0 uglavnom se igra na sredini terena bez većih prilika za treći pogodak.

57' GOOOL! Zvezda je duplirala prednost preko Mirka Ivanića, 2:0.

55' Šutirao je malo iskosa Arnautović ali daleko iznad okvira gola.

48' Udarcem je Vasilije Kostov pokušao da duplira prednost, međutim ostaje 1:0.

46' Počelo je drugo poluvreme na "Marakani".

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je prvo poluvreme. Nakon prvih 45 minuta domaćin vodi sa 1:0.

37' Malo je falilo da aktuelni šampion Srbije duplira vođstvo. Stanković je dodao do Arnautovića a reprezentativac Austrije za malo šutirao pored stative.

34' GOOOOL! Krunić je pogodio prečku, lopta se odbila do Stankovića koji iz prve šutira i pogađa, 1:0 za Zvezdu!

32' Pokušava Zvezda u poslednjih nekoliko minuta mirnoćom da nametne svoju igru i dođe do pogotka međutim za sada im to ne uspeva.

24' Velika prilika za Mladost! Centaršut je upućen sa desne strane a Ljubomirac je ostao sam negde oko penala šutirao ali za malo prebacio gol.

19' Ponovo je pokušao Ivanić šutem sa 20ak metara da savlada golmana gostiju međutim Stamenković je bio siguran.

13' Ivanić je šutirao sa distance a neko je od odbrambenih igrača zakačio loptu i ona odlazi u korner.

10' Veliku šansu nisu sad iskoristili izabranici Vladana Milojevića. Duarte je zaobišao golmana ali nije uspeo da šutira ka golu već je tražio asistenciju koju nije uspeo da realizuje.

3' GOL ZA MLADOST! Ipak ne, ofsajd je sviran, crveno-beli su dobro prošli u ovoj situaciji.

1' Počeo je meč na "Marakani"!

Sastavi timova:

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus – Stanković , Rodrigao, Leković, Seol – Elšnik, Krunić – Kostov, Duarte, Ivanić – Arnautović.

Mladost (4-2-3-1): Stamenković – Andrić, Oreščanin, Milošević, Udovičić – Ljubomirac, Boranijevšić – Varjačić, Milojević, Đokić – Bojić.

Uoči meča:

Izabranici Vladana Milojevića nalaze se u krizi kad je šampionat u pitanju. Na poslednja dva meča nisu pobedili, ali ni dali gol.

Aktuelni prvak države je kao domaćin poražen od Vojvodine (0:1) i odigrao je nerešeno u Bačkoj Topoli sa TSC-om (0:0). To je omogućilo Partizanu da postane jesenji šampion.

Ipak, navijači Zvezde veruju da će ekipa pobedom otići na pauzu, iako neće biti lako, jer Mladost trenira Nenad Lalatović koji dobro poznaje crveno-bele.

Ekipa iz Beograda je druga na tabeli sa 42 boda, dok su Lučanci na devetom mestu sa 25.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“