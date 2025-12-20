Politika

PETER PELEGRINI STIŽE U SRBIJU: Vučić sutra domaćin predsedniku Slovačke u dvodnevnoj poseti

В.Н.

20. 12. 2025. u 16:10

Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.

ПЕТЕР ПЕЛЕГРИНИ СТИЖЕ У СРБИЈУ: Вучић сутра домаћин председнику Словачке у дводневној посети

Foto: Profimedia

Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tête-à-tête sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Slovačke Petera Pelegrinija.

Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.

