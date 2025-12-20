SKANDAL U CRNOJ GORI! Organizatori zabranili unošenje srpske zastave na MMA spektakl (FOTO)

Sve je spremno za MMA spektakl u Podgorici, ali uoči početka borbi regionalna organizacija - FNC, donela je šokantnu odluku i zabranila borcima da u oktagon izlaze uz svoje nacionalne zastave. Još uvek nije poznato koji je razlog za donošenje takvog pravila, a prvi se povodom toga oglasio crnogorsko-srpski borac Miloš Janičić.

Popularni "Kobra" večeras će odraditi svoj najveći meč u karijeri budući da je za njega i UFC veterana - Aleksa Oliveiru, rezervisana glavna borba na FNC 26 priredbi. Janičić se nekoliko sati uoči početka predstave u "Morači" oglasio putem društvenih mreža kako bi objasnio zbog čega večeras niko neće nositi zastavu u dvorani.

Na osnovu njegovih reči jasno se naslućuje da je nečija žalba ili sugestija navela FNC da zabrani nošenje zastava uoči, ali i nakon borbe u "Morači".

- Ne znam ko se žalio i kako, ali nam je FNC zabranio da večeras iznosimo zastave. Zna se šta predstavljamo - glasila je moćna poruka Miloša Janičića.

Momak iz Podgorice večeras će uz sebe imati ogromnu podršku domaćih navijača, a poznato je da je tokom svojih borbi izlazio uz tradicionalnu zastavu Kraljevine Crne Gore. Radi se o srpskoj trobojci na kojoj se nalazi i današnji grb Crne Gore sa dvoglavim orlom, žezlom, šarom i grbom u sredini.

Budući da se u "Morači" večeras bore takmičari iz čitavog regiona, velike su šanse da je FNC ovakvu odluku doneo kako bi smanjio mogućnost tenzija u dvorani.

