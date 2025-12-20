SKANDAL U CRNOJ GORI! Organizatori zabranili unošenje srpske zastave na MMA spektakl (FOTO)
Sve je spremno za MMA spektakl u Podgorici, ali uoči početka borbi regionalna organizacija - FNC, donela je šokantnu odluku i zabranila borcima da u oktagon izlaze uz svoje nacionalne zastave. Još uvek nije poznato koji je razlog za donošenje takvog pravila, a prvi se povodom toga oglasio crnogorsko-srpski borac Miloš Janičić.
Popularni "Kobra" večeras će odraditi svoj najveći meč u karijeri budući da je za njega i UFC veterana - Aleksa Oliveiru, rezervisana glavna borba na FNC 26 priredbi. Janičić se nekoliko sati uoči početka predstave u "Morači" oglasio putem društvenih mreža kako bi objasnio zbog čega večeras niko neće nositi zastavu u dvorani.
Na osnovu njegovih reči jasno se naslućuje da je nečija žalba ili sugestija navela FNC da zabrani nošenje zastava uoči, ali i nakon borbe u "Morači".
- Ne znam ko se žalio i kako, ali nam je FNC zabranio da večeras iznosimo zastave. Zna se šta predstavljamo - glasila je moćna poruka Miloša Janičića.
Momak iz Podgorice večeras će uz sebe imati ogromnu podršku domaćih navijača, a poznato je da je tokom svojih borbi izlazio uz tradicionalnu zastavu Kraljevine Crne Gore. Radi se o srpskoj trobojci na kojoj se nalazi i današnji grb Crne Gore sa dvoglavim orlom, žezlom, šarom i grbom u sredini.
Budući da se u "Morači" večeras bore takmičari iz čitavog regiona, velike su šanse da je FNC ovakvu odluku doneo kako bi smanjio mogućnost tenzija u dvorani.
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
(SPORTINjO)
Preporučujemo
NE SMIRUJE SE SITUACIJA U PARTIZANU: Izbila svađa između Parkera i Ocokoljića?
20. 12. 2025. u 11:52
OBOREN REKORD POLjSKOG FUDBALA: Bivši igrač Zvezde stigao u Viđev
20. 12. 2025. u 09:29
OVO ĆE ODUŠEVITI "DELIJE": Duško Ivanović ne zaboravlja Crvenu zvezdu
20. 12. 2025. u 08:42
LAJOVIĆ NAPRAVIO PROMENE U TIMU: Evo ko je novi trener srpskog tenisera
20. 12. 2025. u 12:34
VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto
JUVENTUS i Roma ukrstiće koplja u subotu uveče u Torinu, u direktnom duelu ekipa koje imaju jasnu ambiciju da sezonu završe među prva četiri tima Serije A. Tip vam je spremio analizu ove utakmice sa predlozima naših tipstera.
20. 12. 2025. u 10:06
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)