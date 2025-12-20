ŠOLAKOVI LAŽOVI IZMISLILI DEČAKA IZ VALJEVA: Pumpali laži da je umro, a sada ponovo lažu!
OVAJ put, N1 pokušava da se opere nekon debakla sa plasiranjem laži da je dečak star 16 godina pretučen od strane policije u Valjevu, nakon čega je, u zavisnosti od toga kog sagovornika imaju, završio u bolnici ili - preminuo.
Problem je samo jedan - do dana današnjeg nije objavljen identitet dečaka, niti su se oglasili njegovi roditelji - zato što se čitav događaj nije desio.
Srećom, internet sve pamti, pa tako i brutalne laži N1 i Nove koje su za cilj imale da vaskrsnu nasilne proteste koji su već tada bili splasli, nakon što je narod većinski shvatio da ga blokaderi vode žednog preko vode.
