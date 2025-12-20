Politika

ŠOLAKOVI LAŽOVI IZMISLILI DEČAKA IZ VALJEVA: Pumpali laži da je umro, a sada ponovo lažu!

В.Н.

20. 12. 2025. u 12:22

OVAJ put, N1 pokušava da se opere nekon debakla sa plasiranjem laži da je dečak star 16 godina pretučen od strane policije u Valjevu, nakon čega je, u zavisnosti od toga kog sagovornika imaju, završio u bolnici ili - preminuo.

ШОЛАКОВИ ЛАЖОВИ ИЗМИСЛИЛИ ДЕЧАКА ИЗ ВАЉЕВА: Пумпали лажи да је умро, а сада поново лажу!

Foto: Printscreen/Nova S

Problem je samo jedan - do dana današnjeg nije objavljen identitet dečaka, niti su se oglasili njegovi roditelji - zato što se čitav događaj nije desio.

Srećom, internet sve pamti, pa tako i brutalne laži N1 i Nove koje su za cilj imale da vaskrsnu nasilne proteste koji su već tada bili splasli, nakon što je narod većinski shvatio da ga blokaderi vode žednog preko vode.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Što gore to bolje
Politika

0 8

Što gore to bolje

Uspeli su blokaderi da ostvare za njih veliku pobedu. Normalno da je i da bi bila svaka njihova pobeda velika šteta za Srbiju. Ni ovu prvu pobedu, koju sa radošću proslavljaju preko svih društvenih mreža, ne bi ostvarili bez pomoći odmetnutog i potkupljenog dela pravosuđa i tužilaštva.

20. 12. 2025. u 13:20

PALE MASKE, SAD JE SVE JASNO: Dok viču Vučić je kriv, Milojko i Evropa sad milionima pune džepove porodici Mila Đukanovića!
Politika

0 18

PALE MASKE, SAD JE SVE JASNO: Dok viču "Vučić je kriv", Milojko i Evropa sad milionima pune džepove porodici Mila Đukanovića!

DOK se javni prostor danima zatrpava optužbama na račun Aleksandra Vučića – od evropskih blokada do regionalnih kriza – ispod tog zaglušujućeg šuma prolazi gotovo neprimiećen jedan podatak koji zaslužuje ozbiljnu pažnju: Vlada Crne Gore i premijer Milojko Spajić posluju sa bankom u većinskom vlasništvu Ace Đukanovića, brata Mila Đukanovića.

20. 12. 2025. u 13:12

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću