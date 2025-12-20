Tenis

BOZOLJAC UZ DUŠANA: Naš teniser Lajović, 120. na svetu, za novog trenera izbarao nekadašnjeg reprezentativca Srbije

Slobodan Krstović

20. 12. 2025. u 16:20

ILIJA Bozoljac novi je trener Dušana Lajovića. Naš teniser je poslednjih devet godina radio sa Hoteom Perlasom, s kojim je postigao najveće uspehe u karijeri.Španac je od decembra u stručnom štabu Lorenca Muzetija.

G.Šljivić (arhiva)

Lajović, koji je 120. na svetu je u svom stručnom timu doveo i fizioterapeuta. Dušan je pre dve nedelje počeo pripreme za Australijan open,

Bozoljac je od 2017. do 2019. trenirao Damira Džumhura, koji je tih godine stigao do 23. mesta na ATP, a osvojio je i sve tri titule u karijeri.

