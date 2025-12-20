Fudbal

TEŠKA POVREDA: Igrač Železničara prevezen u bolnicu (VIDEO)

20. 12. 2025. u 14:50

UTAKMICU Radnički Niš - Železničar iz Pančeva obeležila je teška povreda fudbalera "dizelke", Branislava Kneževića.

FOTO: A. Ilić

On je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu nakon što je ostao da leži na travi "Čaira" posle sudara glavama sa igračem domaćeg tima Frenkom Kanuteom.

Velika sreća je što su najpre klupski doktori brzo reagovali, a potom je i Hitna pomoć došla i odvezla ovog 23-godišnjaka u bolnicu na dodatno ukazivanje pomoći.

 

U ovom duelu se povredio i Kanute, ali on je dosta lakše prošao. Njemu je samo zavijena glava i nastavio je utakmicu.

Što se rezultata tiče, Radnički je trijumfovao sa 1:0. Odlučujući trenutak dogodio se u 63. minutu kad je mrežu rivala zatresao Nikola Srećković.

