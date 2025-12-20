POČEO DA SKUPLJA SMEĆE, ZARADIO ZA KUĆU: Ovaj čovek je preko hobija ostvario san

DEJMIJAN Gordon godinama sakuplja odbačene limenke, ne samo čisteći životnu sredinu već i štedeći novac za depozit.

Foto: V. N.

Poslednjih sedam godina, 36-godišnjak sa centralne obale Novog Južnog Velsa posvećuje svoje slobodno vreme sakupljanju ambalaže sa plaža, parkova i javnih prostora. Ono što je počelo kao način zarade džeparac brzo se pretvorilo u misiju koja je dokazala da čak i male akcije mogu dovesti do velikih rezultata.

Od kusura do depozita za kuću

Godine 2017, Gordon je počeo da sakuplja flaše i limenke u okviru australijskog programa „Vrati i zaradi“, koji nudi povraćaj od 10 centi za svaku podobnu posudu. U početku je to bio samo dodatni prihod, ali vremenom su se limenke gomilale, a sa njima i novac. Do 2024. godine, sakupio je više od 450.000 komada ambalaže i zaradio oko 46.000 australijskih dolara (25.990 evra) – dovoljno za depozit za kuću sa dve spavaće sobe.

- Nisam ni primetio koliko se nakupilo - rekao je za "ABC News". Novac je stajao na njegovom bankovnom računu dok nije finansirao pobedničku ponudu za nekretninu koju od milošte naziva „mala stara ribarska koliba“. Skromna primorska kućica sada je njegov dom, nagrada za njegovo strpljenje i istrajnost.

Zlatni rudnik festivala

Veliki deo Gordonovog uspeha dolazi od volontiranja na muzičkim festivalima. Australija je domaćin stotina takvih događaja svake godine, koji generišu ogromne količine otpada, a za Gordona su to bile zlatne prilike.

Za samo nekoliko dana, uspeo je da sakupi hiljade limenki, a istovremeno je uživao u festivalskoj atmosferi.– Smešno je, upoznao sam toliko poznatih muzičara samo čisteći stranu bine – rekao je on.

Tokom godina, upoznao je umetnike poput „The Presets i Sneaky Sound System“, piše Indeks.hr. Ali prava blaga nisu uvek bile konzerve – često je pronalazio napuštenu kamp opremu, ostatke hrane, pa čak i dekorativne lampe.– Jednom sam se vratio kući sa nekvarljivom hranom za nekoliko nedelja – seća se uz smeh.

Više od novca, misija sa porukom

Za Gordona, reciklaža nije samo posao, već način života. Kao dete, često je posećivao prodavnice polovne robe sa majkom, što je oblikovalo njegove vrednosti. Danas je njegov dom delimično opremljen recikliranim komadima koje je pronašao tokom čišćenja, što dokazuje da održivost i kreativnost idu ruku pod ruku.

Njegovi napori takođe nose snažnu poruku.

– Živimo u takvom društvu za jednokratnu upotrebu. Jednostavno ima toliko stvari koje ljudi koriste jednom i bace – kazao je on.

Za njega, reciklaža je manje stvar novca, a više podizanja svesti o brizi za zajednicu i životnu sredinu.Sada ponosni vlasnik kuće, Gordon nema planove da stane.

– To je jednostavno deo mene - zaključio je on.Iako je počeo da otplaćuje hipoteku, on nastavlja da sakuplja limenke, odlučan da nastavi da čini dobro za životnu sredinu.

(Kamatica)