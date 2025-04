NAJSAVREMENIJA DIJAGNOSTIKA - KOD KUĆE: Opšta bolnica u Paraćinu dobila dva najmodernija ultrazvučna aparata (FOTO)

OPŠTA bolnica već dve sedmice koristi dva najasvremenija ultrazvučna aparata koje je, za službe Radiologije i Kardiologije, dobila posredstvom Ministarstva zdravlja.

Foto: Z. Rašić

- Bez ultrazvuka danas je nemoguće zamisliti savremenu dijagnostiku, pa nam nova oprema mnogo znači, iako su i stari aparati ostali u funkciji - kaže direktor pomenute paraćinske zdravstvene ustanove, dr Saša Bacić.

O značaju donacije, nadalje, svedoči i podatak da je u ovdašnjoj Službi radiologije lane obavljeno 2.858 ultrazvučnih pregleda, a u Službi kardiologije 1.432. Istovremeno, na najsavremenijem digitalnom mamografu, koji je takođe stigao zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, urađeno je 360 mamografija.

Izuzetno mnogo pregleda bilo je i na skeneru, od kad Paraćin ima ovaj važan dijagnostički aparat. Prve godine njegovog korišćenja, 2023, obavljeno je 3.428 pregleda, a lane čak 6.441. Ovaj uređaj, inače poslednja reč tehnologije, funkcioniše besprekorno, pa Paraćinci - a uglavnom onkološki bolesnici - nisu više prinuđeni da zbog kompjuterizovane tomografije putuju u Ćupriju, Kragujevac, Niš, Kruševac...

Još jedna lepa vest iz ovdašnje bolnice glasi da je ova ustanova uvrštena u plan Ministarstva zdravlja za skrining karcinoma dojke - u saradnji sa Institutom za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Z. Rašić Novi ultrazvuk u Službi radiologije - Na mamografski pregled, sa ciljem ranog otkrivanja maligne bolesti, tokom naredna tri meseca biće pozvane sve žene od 50 do 69 godina, kod kojih dosad nije rađena mamografija, niti im je dijagnostikovan tumor dojke. Ovu akciju vodi Služba radiologije, opremljena najsavremenijim digitalnim mamografom sa tomografijom - ističe dr Bacić, precizirajući da je to prvi digitalni mamograf u istoriji Paraćina, jer su ovde dosad imali samo analogni aparat. Plan je, saznajemo, da se dnevno pregleda 25 žena, a skrining će se raditi od 7 do 19 sati. Radiološku službu, inače, 24 sata "pokrivaju" samo tri radiologa, koliko ih je ostalo od nekadašnjih petoro. Reanomobil UZ dijagnostičku opremu koju su već dobili, paraćinska bolnica vrlo brzo trebalo bi da obogati i svoj vozni park. Novi reanomobil zapravo je sanitet sa kompletnom medicinskom opremom za reanimaciju pacijenata na licu mesta ili tokom transporta. Vozilo će se koristiti najviše za transport bolesnika u druge bolnice i kliničke centre, a u grad na Crnici stići će kao deo istog "paketa" donacije Ministarstva zdravlja, kao i dva pomenuta ultrazvučna aparata.