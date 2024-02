INVESTICIJA VREDNA STO MILIONA: Počela zamena filtera u subotičkoj fabrici vode

Kako bi Subotičani imali adekvatnu vodu za piće počela je zamena filterskih ispuna na Fabrici vode "Vodozahvat 1".

j.lemajić

Inače, vek filterskih ispuna koje prečišćavaju sirovu vodu je deset godina, a poslednji put su menjane pre osamnaest godina. Zbog toga je ovu značajnu investiciju, vrednu oko 100 miliona dinara, finansirao je Grad Subotica. Kako objašnjava Đerđ Šugar, direktor JKP "Vodovod i kanalizacija", filterski ispuni prečišćavaju pijaću vodu tako što uklanjaju arsen, amonijak i gvožđe.

- To su ta tri parametra koja su nam u sirovoj, bunarskoj vodi veća od dozvoljene koncentracije i sa ovim ispunima mi dovodimo kvalitet vode za piće na nivo koji odgovara pravilniku i zdravlju svakog potrošača. Ako one ne funkcionišu, govorimo samo o tehničkoj vodi - dodaje Đerđ Šugar. - Zamena će trajati do aprila. Ispuni su zaštićeni, nalaze se pod pritiskom i obaraju arsen, amonijak i gvožđe. Imamo dve fabrike vode, funkcionišu po istom sistemu i obezbeđuju kapacitet i kvalitet vode u celoj mreži.

Kako ističe Čila Goli, član Gradskog veća zadužena za komunalnu delatnost, ovo javno preduzeće ove godine isplatiće poslednju ratu kredita kod ERBD banke od 200 miliona dinara, što će otvoriti mogućnost za nova ulaganja.

- Ove investicije su važne i velike, ali i opterećenje za gradski budžet jer je reč o milionima evra. Opeterćenje je na Gradu i zaposlenima u preduzeću da održavaju sistem i da obezbede nivo usluge, ali paralelno i da se sistem proširuje i uvode nove tehnologije - najavljuje Goli. - U gradskom budžetu izdvojićemo sredstva za proširenje vodovodne mreže u mesnim zajednicama Zorka i Makova sedmica. Osim toga, radi se na projektovanju mreže i to u Bačkim Vinogradima, Hajdukovu, Šupljaku, Tavankutu i Ljutovu, kao i na proširenju u Industrijskoj zoni "Mali Bajmok"