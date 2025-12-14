SITUACIJA JE TEŠKA General Sirski o stanju na frontu: Rusi sprovode ofanzivu celom dužinom linije dodira

Svet

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 12. 2025. u 07:00

OPERATIVNA situacija na frontu ostaje teška, jer Rusija sprovodi ofanzivne operacije „duž praktično cele linije kontakta“, saopštio je Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski na svojoj Fejsbuk stranici.

СИТУАЦИЈА ЈЕ ТЕШКА Генерал Сирски о стању на фронту: Руси спроводе офанзиву целом дужином линије додира

Foto GŠ VSU

-Nekim danima broj borbenih kontakata dostiže 300 – najviše od početka rata, napisao je Sirski.

Takođe je priznao da je „po cenu ogromnih gubitaka neprijatelj uspeo da preuzme kontrolu nad nekim od naših teritorija u novembru“. Međutim, vrhovni komandant je negirao brzo napredovanje ruskih trupa.

Sirski je takođe izjavio da postoji nestašica raketa protivvazdušne odbrane i smanjenje snabdevanja vojnom opremom ukrajinskim oružanim snagama.

-Uprkos nedostatku raketa, održavamo efikasnost naše protivvazdušne odbrane <…> U situaciji kada međunarodna pomoć u opremi opada, popravka postojećih sredstava je ključni izvor pojačanja borbenih jedinica, rekao je Sirski.

Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga takođe je izjavio da „postoje problematična pitanja“ u vezi sa moralom i psihološkim stanjem trupa, ali da su „predložena rešenja“.

(ctrana.media)

