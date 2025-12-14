SITUACIJA JE TEŠKA General Sirski o stanju na frontu: Rusi sprovode ofanzivu celom dužinom linije dodira
OPERATIVNA situacija na frontu ostaje teška, jer Rusija sprovodi ofanzivne operacije „duž praktično cele linije kontakta“, saopštio je Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski na svojoj Fejsbuk stranici.
-Nekim danima broj borbenih kontakata dostiže 300 – najviše od početka rata, napisao je Sirski.
Takođe je priznao da je „po cenu ogromnih gubitaka neprijatelj uspeo da preuzme kontrolu nad nekim od naših teritorija u novembru“. Međutim, vrhovni komandant je negirao brzo napredovanje ruskih trupa.
Sirski je takođe izjavio da postoji nestašica raketa protivvazdušne odbrane i smanjenje snabdevanja vojnom opremom ukrajinskim oružanim snagama.
-Uprkos nedostatku raketa, održavamo efikasnost naše protivvazdušne odbrane <…> U situaciji kada međunarodna pomoć u opremi opada, popravka postojećih sredstava je ključni izvor pojačanja borbenih jedinica, rekao je Sirski.
Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga takođe je izjavio da „postoje problematična pitanja“ u vezi sa moralom i psihološkim stanjem trupa, ali da su „predložena rešenja“.
(ctrana.media)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)