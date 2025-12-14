MERC PREŠAO SVAKU MERU: Na stranačkom skupu uporedio Merkel sa Čemberlenom, a Putina sa Hitlerom

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc kritikovao je na stranačkom skupu bivšu kancelarku Angelu Merkel, upoređujući njenu politiku sa politikom britanskog premijera Nevila Čemberlena iz 1938. godine.

Foto: Tanjug/AP

-Trebalo je da znamo u kakvom vremenu živimo čak i pre 24. februara 2022. - dana kada je Rusija pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu. Dan kada je trebalo da znamo bio je maj 2014. kada je rat u ukrajinskom Donbasu, koji je u početku tajno vodila Rusija, eskalirao, rekao je Merc na Kongresu CSU.

Prema njegovim rečima, često se pozivalo na istorijsku analogiju sa 1914. godinom i početkom Prvog svetskog rata, u koji je Evropa "utonula u snu", kako je napisao australijski istoričar Kristofer Klark u svojoj knjizi iz 2012. godine.

-Barem retrospektivno, ovo se pokazalo kao fundamentalno pogrešna analogija, tvrdi Merc. Tačnija istorijska analogija bila bi 1938. godina: Minhenski sporazum, kojim je britanski premijer Nevil Čemberlen dodelio nacističkoj Nemačkoj čehoslovačku Sudetsku oblast, naveo je on, prenosi nemački tv kanal NTV.

On je indirektno uporedio ruskog predsednika Vladimira Putina sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom.

Foto Tanjug/AP/Sven Hoppe

-Ako Ukrajina padne, to neće biti dovoljno za ruskog lidera, baš kao što ni Sudeti nisu bili dovoljni 1938. godine. Putinov cilj je fundamentalna promena granica u Evropi, vraćanje (Rusije) na granice starog Sovjetskog Saveza, upozorio je Merc.

Merc se obavezao na četiri cilja: kontinuiranu podršku Ukrajini, organizovanje kohezije unutar EU, održavanje NATO-a, "što je duže moguće" i ogromna ulaganja u nemačke odbrambene kapacitete.

-Cilj je da sačuvamo NATO i zapadni savez što je duže moguće, ali i da ulažemo u sopstvene odbrambene kapacitete. NATO je, svojim odvraćanjem i garancijama saveza, obezbedio najduži period mira i slobode u Evropi. Ne smemo to da ugrozimo, naglasio je Merc.

U svom obraćanju Merc je istakao da su ključni ciljevi njegove vlade - obnoviti konkurentnost i odbrambenu sposobnost Nemačke.

On je naveo da se "danas suočavamo sa velikim globalnim izazovima", a vlada Merkel je, prema njegovim rečima, delovala kao da nije shvatila "ozbiljnost vremena u kojem živimo".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć