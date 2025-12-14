DEVOJKA PALA SA ČETVTOK SPRATA U VELIKOM MOKROM LUGU: Hitno prebačena u Urgentni centar
DEVOJKA starosti oko 20 godina pala je jutros sa visine u 4.40, sa četvrtog sprata zgrade u Velikom Mokrom Lugu.
Ona je sa teškim povredama opasnim po život prevezena kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.
Sve se dogodilo oko 4.40 u Velikom Mokrom Lugu.
(RTS)
