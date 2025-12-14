Svet

TRAMP BESAN KAO RIS: Zbog ovoga će uslediti žestoka odmazda

В.Н.

14. 12. 2025. u 07:17

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je žaljenje zbog ubistva dva američka vojnika i jednog civila koji je radio kao prevodilac u napadu u Siriji, koji je izvela Islamska država (ISIS) i najavio "ozbiljnu odmazdu".

ТРАМП БЕСАН КАО РИС: Због овога ће уследити жестока одмазда

Foto: Printskrin

"Ovo je bio napad ISIS-a na SAD i Siriju, u veoma opasnom delu Sirije koji nije u potpunosti pod njihovom kontrolom", naveo je Tramp sinoć u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsednik je ujedno izrazio nadu u brz oporavak i tri vojnika koji su povređena u napadu.

"Predsednik Sirije Ahmed al-Šara izuzetno je ljut i uznemiren ovim napadom. Uslediće veoma ozbiljna odmazda", naglasio je Tramp.

Ranije danas, dva pripadnika američke vojske i jedan američki civil koji je radio kao prevodilac ubijeni su nakon što je u sirijskom gradu Palmiri otvorena vatra na američke i sirijske snage tokom misije u centralnom delu Sirije, saopštili su američki vojni zvaničnici.

Portparol Pentagona Šon Parnel naveo je na mreži Iks da se napad dogodio tokom "sastanka sa ključnim lokalnim liderima", dodajući da su u incidentu ranjena još tri pripadnika američkih snaga, prenosi CBS News.

Prema njegovim rečima, misija je bila u okviru tekućih operacija protiv terorističke organizacije Islamske države (ISIS).

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je napad bio rezultat zasede "usamljenog napadača ISIS-a" u Siriji i da je napadač ubijen.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da su "partner­ske snage likvidirale napadača", poručivši da će SAD progoniti one koji napadaju američke državljane bilo gde u svetu.

Američki ambasador u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju Tom Barak osudio je, kako je naveo, "kukavičku terorističku zasedu", izražavajući saučešće porodicama stradalih i želju za brz oporavak ranjenim sirijskim vojnicima.
 

(Tanjug)

