REAL POD IMPERATIVOM POBEDE: Madriđani zaostaju sedam bodova za Barsom, razlika se mora smanjiti

Fudbaleri Real Madrida pokušaće da prekinu seriju loših rezultata na gostovanju Alavesu koji ih dočekuje na "Mendizorotoci" (21.00) u okviru 16. kola La lige.

FOTO: Tanjug/AP

„Kraljevski klub“ trenutno zauzima drugo mesto na tabeli sa sedam bodova manje od vodeće Barselone (odigrala meč više), dok je Alaves 11. sa 18 osvojenih bodova posle 15 kola.

Domaćin je u dosadašnjem delu sezone upisao pet pobeda, tri remija i sedam poraza, ali u meč ulazi sa podignutim samopouzdanjem nakon trijumfa nad Real Sosijedadom (1:0), kao i plasmana u narednu fazu Kupa kralja.

Ekipa Eduarda Kudea posebno je nezgodna na svom terenu. Alaves je u osam domaćih utakmica osvojio 14 bodova i doživeo samo dva poraza.

Ipak, istorija je snažno na strani Reala, Madriđani su dobili sedam uzastopnih duela protiv Alavesa i nisu poraženi u Vitoriji još od oktobra 2018. godine.

Ipak, gosti se ne nalaze u dobrom momentu. Tim Ćabija Alonsa izgubio je poslednje dve utakmice – najpre od Selte u prvenstvu (0:2), a zatim i od Mančester sitija u Ligi šampiona (1:2), što je izazvalo negodovanje navijača na „Santijago Bernabeuu“.

Real je slavio u samo dva od poslednjih osam mečeva u svim takmičenjima, pa je pritisak na stručni štab sve izraženiji.

Svesni da novi kiks može dodatno zakomplikovati borbu za titulu, „kraljevi“ u Vitoriji traže reakciju i povratak na pobednički kolosek, oslanjajući se i na činjenicu da imaju najbolji učinak na gostovanjima u ligi ove sezone.

Poslednji takav meč doneo im je ubedljiv trijumf nad Atletik Bilbaom (3:0), a Alonso će se nadati da njegov tim može ponoviti slično izdanje.

Što se tiče izostanaka, znatno veći problem imaju gosti koji su bez Mendija, Arnolda, Karvahala, Karerasa, Endrika, Militaa i Garsije, a pod upitnikom su Mbape, Hujsen, Kamvainga i Alaba za koje će se pred utakmicu odlučiti da li mogu na teren.

Kod domaćina nema samo suspendovanog Garsesa.

I pored svega toga prednost dajemo Realu, mora slaviti kako bi održao korak za Barsom, Alonsu bi svaki poraz mogao biti poslednji, očekujemo da dobro pripremi ekipu, a i kvota na favorizovane Madriđane je više nego prihvatljiva.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć