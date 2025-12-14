OSETI SE IZOSTANAK VLAHOVIĆA: Juve se baš muči bez srpskog centarfora koji se neće skoro vratiti na teren

BOLONjA i Juventus, oba tima ohrabrena evropskim pobedama sredinom nedelje, ukrštaju koplja u nedeljnom derbiju Serije A na stadionu „Renato Dal’Ara“ (20.45).

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Iako je sezona tek na sredini, Juventus već deluje kao tim koji je izgubio korak sa samom elitom italijanskog fudbala.

„Stara dama“ se nalazi na razočaravajućem sedmom mestu tabele i sve je dalje od borbe za Skudeto, a brojke u odnosu na prošlu sezonu jasno oslikavaju pad – manje bodova, manje golova i znatno više primljenih pogodaka.

Ni dolazak Lučana Spaletija nije doneo očekivani preokret, pa je poraz od Napolija prošlog vikenda samo produžio niz nestabilnih izdanja u domaćem prvenstvu.

Istina, pobeda nad Pafosom u Ligi šampiona donela je kratak predah i zadržala Juventus u trci za nokaut fazu, ali gostovanja ostaju velika slabost — tri poraza u poslednjih pet ligaških mečeva van Torina ne ulivaju optimizam pred put u Bolonju.

Sa druge strane, domaćin proživljava jednu od najboljih sezona u ovom veku. Tim Vinćenca Italijana sakupio je 25 bodova u prvih 14 kola i trenutno je iznad Juventusa na tabeli, što je samo po sebi dovoljan pokazatelj odnosa snaga.

"Rosoblu" su stabilni, kompaktni i izuzetno opasni na svom terenu, gde nisu vezali dva poraza u ligi još od pre skoro četiri godine (poslednji meč kod kuće izgubili od Kremonezea).

Dodatni zamah stigao je i iz Evrope, pošto je Bolonja sredinom nedelje savladala Seltu u gostima i praktično obezbedila plej-of fazu Lige Evrope.

Iako tradicija snažno ide u korist Juventusa, koji u Bolonji nije poražen više od dve decenije, trenutna forma i samopouzdanje jasno stavljaju domaćina u ulogu ozbiljnog izazivača.

S obzirom na probleme gostiju sa povredama (Vlahović (bar još par nedelja van terena), Gati) i nestabilnu igru u odbrani, Bolonja ima realnu šansu da još jednom potvrdi da ove sezone ne pripada sredini tabele, već samom vrhu Serije A.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć