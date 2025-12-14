Društvo

EVO DO KADA SMO U MAGLI: Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 12. 2025.

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji u većem delu maglovito, sa niskom oblačnošću i lokalnom pojavom sipeće kiše rosulje, osim u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, gde će biti pretežno sunčano.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura od -4 do 2, a najviša dnevna od 3 stepena u maglovitim oblastima do 10 stepeni na istoku.

U većem delu zemlje slab i promenljiv vetar, a na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni.

 

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu maglovito i tmurno, sa lokalnom pojavom rosulje. Vetar slab i promenljiv, a najniža temperatura od -1 do 1 stepen, dok će najviša dnevna dostići oko 3 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice magla se očekuje uglavnom u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti i sunčanih perioda.

Produžava se stabilno i toplo vreme za ovo doba godine, a samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje ponegde sa slabom kišom.

