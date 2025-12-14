"NIŠ VIŠE NIJE SIMBOL PROPUŠTENIH PRILIKA" Otvaranje novih radnih mesta znači sigurnost za porodice i ostanak mladih

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva u Nišavskom okrugu, gde je prisustvovao otvaranju fabrike Ariston, obišao završne radove na izgradnji logističko-industrijskog parka CTPark kao i pogon fabrike kompanije Palfinger.

foto: Novosti

Prilikom posete, predsednik je najavio da će prosečna plata u Nišu biti 1.000 evra, a plan je da se zaposli i znatan broj građana.

O predsednikovoj poseti Nišu i tome koliko je ovo važno za ovaj grad, ali i ceo jug Srbije, razgovarali smo sa predsednicom skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijelom Nikolić.

- Poseta predsednika Aleksandra Vučića Nišu i najava otvaranja novih radnih mesta imaju ogroman i nemerljiv značaj, posebno za jug Srbije koji je decenijama bio zapostavljen i izložen visokoj stopi nezaposlenosti - navela je Nikolićeva.

Kako kaže - reč je pre svega o jasnoj poruci da država vodi politiku ravnomernog regionalnog razvoja.

- Niš više nije simbol propuštenih prilika, već grad u koji se dolazi sa konkretnim projektima, investicijama i planovima za budućnost. Otvaranje novih radnih mesta znači sigurnost za porodice, ostanak mladih i vraćanje vere da se i van Beograda može živeti dostojanstveno od svog rada.

Politika predsednika Vučića zasniva se na odgovornom vođenju države, ekonomskoj stabilnosti i stvaranju realnih rezultata, a ne praznih obećanja, ocenjuje Nikolićeva.

Foto: SNS

- Njegov pristup podrazumeva snažnu podršku investicijama, izgradnju infrastrukture, jačanje domaće privrede i stvaranje ambijenta u kojem se rad ceni, a znanje i trud nagrađuju. Upravo zahvaljujući takvoj politici, Srbija je uspela da privuče značajne investitore i obezbedi nova radna mesta čak i u složenim globalnim okolnostima.

- Takođe, važno je istaći da ovakve posete nisu protokolarne, već radne - one podrazumevaju razgovore sa investitorima, obilazak fabrika i direktan kontakt sa građanima. To pokazuje političku odgovornost, doslednost i spremnost da se problemi rešavaju na terenu, a ne iz kabineta.

Svako novo radno mesto je potvrda da država ide u dobrom smeru

U vremenu velikih ekonomskih i političkih izazova, politika predsednika Vučića predstavlja politiku kontinuiteta, stabilnosti i zaštite nacionalnih interesa, ističe Nikolićeva.

- Svako novo radno mesto je potvrda da država ide u dobrom smeru i da se upornim radom, ozbiljnim planiranjem i jasnom vizijom mogu menjati životi ljudi i budućnost čitavih regiona, poput Niša i juga Srbije - zaključila je Nikolićeva za "Novosti".

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je u petak popodne dvodnevnu posetu Nišu, ali i čitavom okrugu na jugu Srbije. Investicije i pogled za budućnost i u budućnost - poruka je kojoj bi se možda najbolje mogla opisati ova više nego produktivna poseta predsednika Srbije jugu naše zemlje. Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE!