DANAS JE SVETI PROROK NAUM: Ovo je molitva za zdravlje
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 14. decembra, obeležavaju dan posvećen sećanju na Svetog Proroka Nauma
Sveti prorok Naum je jedan od 12 malih proroka Svetog pisma. Njegova knjiga, po njemu nazvana Knjiga proroka Nauma. Opisao je kraj asirskog carstva, i njegov glavni grad, Ninivu, u živom poetskom stilu.
Malo se zna o ličnom životu proroka Nauma. Njegova dela uzimaju se kao proročanstvo ili kao istorija. Pretpotstavlja se da su njegovi spisi zapisani oko 615. p.n.e, neposredno pred pad Asirije.
Rodom je iz plemena Simeonova, iz mesta Elkesema od one strane Jordana. Živeo je sedam stotina godina pre Hrista. Na dve stotine godina posle proroka Jone prorekao je propast Ninive.
Od propovedi Jonine Ninevićani behu se pokajali, zbog čega ih Bog poštedi i ne pogubi. No vremenom oni zaboraviše milost Božju i ponovo se pokvariše. Prorok Naum proriče im propast.Pa kako ne bi pokajanja, ne bi ni poštede. Od zemljotresa, poplave i ognja propade sav grad, tako da mu se više ni mesto ne raspoznavaše. Sveti Naum požive četrdeset pet godina i upokoji se u Gospodu ostaviv malu knjigu svojih istinitih proročanstava.
Danas bi trebalo da odete do crkve, pomolite se i zapalite sveće za zdravlje.
Tropar
Proroka Tvoga Nauma, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše.
