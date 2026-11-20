VELIKI UDARAC ZA KOMO: Bez najboljeg igrača dva meseca, pod znakom pitanja i dueli sa PSŽ-om i Barselonom
Fudbaler Koma Mojze Ken odsustvovaće sa terena najmanje dva meseca zbog povrede, potvrdio je trener italijanskog kluba Sesk Fabregas.
Dvadesetšestogodišnji reprezentativac Italije povredio je desnu nogu tokom utakmice protiv Belgije u Ligi nacija, ali je najnoviji problem nastao sa levom nogom, objasnio je Fabregas.
Komo je prethodno saopštio da je Ken po povratku sa reprezentativnih obaveza morao da dobije medicinsku pomoć zbog povrede zadobijene na treningu.
Zbog prinudne pauze, napadač bi mogao da propusti i važne utakmice Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena i Barselone, koje su na programu u januaru.
Italijanski klub trenutno zauzima četvrto mesto na tabeli Lige šampiona, u konkurenciji 36 ekipa, a u utorak će ugostiti AEK. Do kraja ligaške faze očekuju ga još dueli sa Real Betisom, kao i dva velika izazova protiv PSŽ-a i Barselone.
Ken je u Komo stigao na početku sezone iz Fjorentine, na jednogodišnju pozajmicu, a njegov izostanak predstavlja veliki problem za Fabregasa, koji do januarskog prelaznog roka na raspolaganju ima još samo Tasosa Duvikasa kao proverenog klasičnog napadača.
Komo se trenutno nalazi na petom mestu Serije A, a u subotu će na svom terenu dočekati Kaljari.
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