Jedan od, ako ne i najbolji sportista svih vremena, Tom Brejdi, mogao bi da postane deo vlasničke strukture Čelsija, nakon što je, prema navodima ESPN-a i NFL Networka, kupio manjinski udeo u londonskom klubu.

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Sedmostruki osvajač Superboula nastavlja da ulaže u profesionalni sport, a ovaj poslovni potez dolazi nedugo nakon njegovog izlaska iz vlasničke strukture Birmingem Sitija.

Brejdi je od 2023. godine posedovao 3,3 odsto akcija engleskog drugoligaša, uz savetodavnu ulogu ostvarenu kroz saradnju sa kompanijom „Knighthead Capital Management“, koju predvodi njegov poslovni partner Tom Vagner.

U pregovorima oko potencijalne kupovine udela u Čelsiju učestvovao je i advokat Aleks Spiro, član Brejdijeve investicione grupe.

Mogući dolazak NFL legende u vlasničke redove Čelsija poklapa se sa velikim promenama u upravljačkoj strukturi kluba. Tod Boli i Mark Volter prodali su svoje udele u septembru, nakon čega je investiciona kompanija „Clearlake Capital“ preuzela potpunu kontrolu nad londonskim klubom.

Prethodna vlasnička struktura podrazumevala je da „Clearlake“ poseduje 61,5 odsto akcija, dok su Boli, Volter i švajcarski investitor Hansjorg Vis imali po 12,83 odsto.

Konzorcijum je 2022. godine preuzeo Čelsi za 2,5 milijardi funti, uz dodatnu obavezu ulaganja od 1,75 milijardi funti. Prema pisanju „Financial Timesa“, Boli i Volter su za svoje zajedničke udele dobili oko 950 miliona funti, dok je ukupna vrednost kluba, uključujući dugovanja, procenjena na pet milijardi funti.

Brejdi već ima iskustva u vlasničkim poslovima u američkom sportu. Tokom 2024. godine kupio je pet odsto akcija NFL franšize Las Vegas Rejders, nakon što su vlasnici klubova odobrili transakciju.

Ipak, informacije o njegovom ulasku u Čelsi još uvek nisu u potpunosti usaglašene. Dok ESPN i NFL Network prenose da je kupovina završena, britanski „The Guardian“ je 20. novembra objavio da su pregovori i dalje u toku.

Čelsi i kompanija „Clearlake Capital“ za sada se nisu zvanično oglasili povodom navoda o Brejdijevom mogućem ulasku u vlasničku strukturu.