"Voleo bih da imam...": Lalatović otvorio dušu pred gostovanje OFK Beogradu!
Novi Pazar na velikim iskušenjima uoči duela protiv "romantičara".
Posle reprezentativne pauze, nastavlja se takmičenje u Superligi Srbije, gde je na programu 16. kolo.
Branilac titule Crvena zvezda dočekuje Radnik, Partizan gostuje u Loznici ekipi IMT, dok će u jednom od zanimljivijih mečeva snage odmeriti OFK Beograd i Novi Pazar.
Tim povodom, šef stručnog štaba kluba sa Jošanice, Nenad Lalatović, izneo je očekivanja pred duel sa "romantičarima":
- OFK Beograd je najteži protivnik od mog povratka. Jako ih cenim, poštujem i respektujem, pa mi je neverovatno gde se sa takvim timom nalaze na tabeli. Protiv Crvene zvezde i Vojvodine odigrali su ravnopravno. Čak su i u Surdulici mogli da dobiju. To nas poziva na oprez. - rekao je Lalatović.
Priznaje šef struke Pazaraca da bi pojedine prvotimce OFK Beograda rado video u svojoj ekipi:
- Biće zahtevna i teška utakmica. Neke od njihovih igrača voleo bih da imam uvek u svom timu. Raduje me atmosfera kod nas, svi smo kao jedna porodica. Kada se porodica drži, uspeh mora da dođe, a kada se raspadne - raspada se sve. Trenutno imamo jako čvrstu porodicu - zaključio je Nenad Lalatović.
Pazarci se nalaze na 8. mestu sa 19 bodova, OFK Beograd je na 12. poziciji i ima 11 poena.
SUPERLIGA, 16. kolo:
Subota
Radnički Niš - Zemun 13.00
Crvena zvezda - Radnik 14.00
Mladost - Železničar 15.00
OFK Beograd - Novi Pazar 17.00
Nedelja
Radnički 1923 - Čukarički 13.00
IMT - Partizan 15.00
Mačva - Vojvodina 17.00
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