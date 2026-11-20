Novi Pazar na velikim iskušenjima uoči duela protiv "romantičara".

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Posle reprezentativne pauze, nastavlja se takmičenje u Superligi Srbije, gde je na programu 16. kolo.

Branilac titule Crvena zvezda dočekuje Radnik, Partizan gostuje u Loznici ekipi IMT, dok će u jednom od zanimljivijih mečeva snage odmeriti OFK Beograd i Novi Pazar.

Tim povodom, šef stručnog štaba kluba sa Jošanice, Nenad Lalatović, izneo je očekivanja pred duel sa "romantičarima":

- OFK Beograd je najteži protivnik od mog povratka. Jako ih cenim, poštujem i respektujem, pa mi je neverovatno gde se sa takvim timom nalaze na tabeli. Protiv Crvene zvezde i Vojvodine odigrali su ravnopravno. Čak su i u Surdulici mogli da dobiju. To nas poziva na oprez. - rekao je Lalatović.

Priznaje šef struke Pazaraca da bi pojedine prvotimce OFK Beograda rado video u svojoj ekipi:

- Biće zahtevna i teška utakmica. Neke od njihovih igrača voleo bih da imam uvek u svom timu. Raduje me atmosfera kod nas, svi smo kao jedna porodica. Kada se porodica drži, uspeh mora da dođe, a kada se raspadne - raspada se sve. Trenutno imamo jako čvrstu porodicu - zaključio je Nenad Lalatović.

Pazarci se nalaze na 8. mestu sa 19 bodova, OFK Beograd je na 12. poziciji i ima 11 poena.

SUPERLIGA, 16. kolo:

Subota

Radnički Niš - Zemun 13.00

Crvena zvezda - Radnik 14.00

Mladost - Železničar 15.00

OFK Beograd - Novi Pazar 17.00

Nedelja

Radnički 1923 - Čukarički 13.00

IMT - Partizan 15.00

Mačva - Vojvodina 17.00

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