PROFESOR SAKS NIKAD JASNIJI: SAD moraju da naprave odlučan korak u dijalogu sa Rusijom
VAŠINGTON bi trebalo da objavi odbacivanje širenja NATO-a i stvaranja vojnog saveza sa Kijevom – to bi bio odlučujući korak u dijalogu SAD sa Rusijom o bezbednosnoj arhitekturi, prema rečima profesora Univerziteta Kolumbija Džefrija Saksa.
U intervjuu za TASS, on je napomenuo da bi takva izjava predsednika SAD Donalda Trampa uklonila glavnu prepreku mirnom rešenju.
„Nadam se da će predsednik Tramp javno izjaviti da Sjedinjene Države neće stupiti u vojni savez sa Ukrajinom ili Gruzijom i da neće podržati njihov ulazak u NATO“, rekao je izvor agencije.
Tramp je ranije govorio na konferenciji za novinare u Beloj kući, gde je rekao da održava fantastičan odnos sa Putinom.
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