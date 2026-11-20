"DUŠANE GROBARE!" Navijači Partizana skandirali Alimpijeviću na meču Partizan - Bešiktaš (VIDEO)
Zanimljive scene u Pioniru.
Beogradski Partizan dočekao je Bešiktaš koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, a mladi stručnjak u beogradskoj hali dočekan je aplauzima ali i zanimljivim povicima.
Navijači Partizana su Alimpijeviću skandirali "Dušane, grobare", iako je poznato da je sadašnji trener Bešiktaša u sezoni 2017/18. predvodio Crvenu zvezdu.
Selektor Srbije pozdravio je grobare takođe uz aplauz.
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