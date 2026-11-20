KOŠARKAŠI Crvene zvezde nastavljaju seriju gostovanja u Evroligi. Crveno-beli se sastaju sa Barselonom, a utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvo poluvreme: Barselona - Crvena zvezda 0:0

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Barselona meč počinje u petorci: Džastin Robinson, Džastin Minaja, Tajris Martin, Đoel Para, Džoš Nibo. Zvezda meč kreće u sastavu: Kris Džons, Nik Vajler-Beb, Džordan Nvora, Semi Odželej, Kristijan Koloko.

Uoči meča:

Za razliku od meča u Milanu, trener Ibon Navaro imaće na raspolaganju Džereda Batlera, ali ni na ovom susretu neće moći da računa na Čimu Monekea koji je pred ovaj put ostao u Beogradu.

Problem sa sastavom ima i Aleksandar Sekulić. On je lišen pomoći kapitena Kevina Pantera i Umodže Gibsona. Ipak, klub je u međuvremenu doveo Kilijana Hejsa i ostaje da se vidi da li će Francuz biti u timu.

Ove ekipe su prošle sezone odigrale dve utakmce u "Blaugrani" i Katalonci su slavili oba puta, bilo je 92:88 posle produžetka i potom u plej-inu 80:72.

Barselona je takođe pobedila i u glavnom gradu Srbije (89:79) i bila je tim koji je prekinuo seriju od sedam vezanih pobeda crveno-belih.

Podsetimo, ova utakmica igra se ovog petka od 20.30, a domaćin ima učinak 8-4, dok su gosti na 7-5.

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