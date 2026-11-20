Početkom novembra, u prostoru Streljačkog kluba „Novi Beograd–Ušće“, održano je Prvenstvo grada Beograda u streljaštvu za učenike osnovnih i srednjih škola. Takmičenje je okupilo 116 školaraca, uz veoma dobar odziv u muškoj i ženskoj konkurenciji.

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U konkurenciji srednjih škola nastupili su učenici od prvog do četvrtog razreda - 38 dečaka i 36 devojčica. Osnovce su predstavljali učenici od petog do osmog razreda, a takmičilo se 20 dečaka i 22 devojčice. Nadmetanje je organizovano u četiri odvojene kategorije, prema uzrastu i polu.



Beogradska asocijacija za školski sport, zajedno sa klubom domaćinom, obezbedila je odlične uslove za održavanje prvenstva. Značajan doprinos pripremi i realizaciji takmičenja dali su i brojni koordinatori školskog sporta. Prvenstvo je organizovano uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, a učešće je za sve školarce bilo potpuno besplatno.



Medalje najuspešnijim takmičarima uručili su Andreja Arsović, predsednica Beogradske asocijacije za školski sport, i Dejan Mijailović, predsednik Streljačkog saveza Beograda.

Veliki odziv učenika potvrđuje interesovanje mladih za streljaštvo i značaj školskih takmičenja koja im omogućavaju da razvijaju preciznost, koncentraciju i sportski duh.



Asocijacija nastavlja svoja takmičenja. Rukomet i odbojka imali su veliki odziv na 17 opština, a onda su sledila Prvenstva grada Beograda. Odbojka gradska završnica i dalje traje, čak do 26. novembra. Tokom prethodnih meseci usledila je i podela Ardu sportske opreme. A očekuje se i podela sportske opreme najboljim školama.

