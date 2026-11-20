FT: Tramp želi mirovni sporazum Rusije i Ukrajine do početka januara
Američki predsednik Donald Tramp želi da postigne mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine do početka januara.
„Trampova administracija je evropskim i ukrajinskim zvaničnicima rekla da želi da Kijev postigne mirovni sporazum sa Rusijom do početka januara, pre nego što demokrate preuzmu kontrolu nad Kongresom“, objavio je „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na izvore.
Jedan od izvora publikacije u Evropi pojasnio je da Vašington vrši snažan pritisak na zemlju po ovom pitanju, što i Evropu i Ukrajinu navodi na strah od mogućnosti značajnih ustupaka od strane Kijeva.
Tramp je ranije izjavio da nije spreman da razgovara o bezbednosnim garancijama za Kijev.
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