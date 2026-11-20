Fudbaleri Železničara iz Pančeva u subotu očekuje novi izazov u Superligi Srbije. Ekipa Radomira Kokovića gostovaće Mladosti u Lučanima, u okviru 16. kola domaćeg šampionata, sa željom da nastavi dobru seriju rezultata i zadrži mesto u vrhu tabele.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pred duel koji je na programu 21. novembra od 15 časova, šef stručnog štaba Pančevaca Radomir Koković govorio je o značaju energije i koncentracije u završnici polusezone, ali i o kvalitetima narednog protivnika.

Koković je naglasio da njegovu ekipu očekuje zahtevan susret protiv iskusnog rivala, kome su bodovi podjednako važni kao i Železničaru. Očekuje tvrdu i takmičarski zahtevnu utakmicu, u kojoj bi detalji i prilagođavanje protivničkom planu igre mogli da odluče pobednika.

- Ulazimo u završnu fazu ove polusezone. Pred nama su još otprilike dve nedelje i, kao što sam ranije govorio, prvo na naplatu dolaze energija i fokus. Za nas će biti veoma važno da zadržimo nivo koji nas je doveo u poziciju da se borimo za sam vrh tabele. Mladost je najiskusnija ekipa u ovom takmičenju, a bodovi su neophodni i njima i nama. Očekujem izuzetno tvrdu, takmičarsku utakmicu u kojoj će odlučivati detalji i sposobnost ekipa da se bolje prilagode planu igre protivnika.

Trener Železničara osvrnuo se i na pobedničku seriju svog tima, uz poruku da prethodni rezultati ne smeju da budu razlog za opuštanje.

- Nalazimo se u velikoj seriji pobeda, ali moramo da shvatimo da je to prošlost. U našem sportu neophodno je da iz nedelje u nedelju budemo pravi i da se stalno dokazujemo. Ono što je bilo, bilo je. Iz toga crpimo samopouzdanje i sigurnost, ali moramo da budemo na svom maksimumu kako bismo i u nastavku sezone bili na gornjoj granici svojih mogućnosti i pružali dobre partije - istakao je Koković.

Posebna pažnja tokom pripreme utakmice posvećena je i igračima koji su tokom reprezentativne pauze imali obaveze u selekciji Srbije do 21 godine. Trojica fudbalera Železničara bila su deo mlade reprezentacije, a Koković je objasnio da se vodilo računa o njihovom oporavku i doziranju opterećenja.

- Vodimo računa o doziranju opterećenja, posebno kada su u pitanju igrači koji su bili u reprezentacijama. Verujem da su imali dovoljno vremena za odmor i oporavak. Kada je reč o uigravanju, ne bih trošio mnogo reči, jer su to momci koji poznaju naš model igre i zahteve. Na nama je da im na najbolji mogući način objasnimo plan za narednu utakmicu. Ne očekujem probleme kada je reč o njihovom opterećenju, fokusu i svežini - rekao je trener Pančevaca.

Kada je u pitanju kadrovska situacija, Koković je najavio određene promene u startnoj postavi. Železničar nema suspendovanih igrača zbog kartona, ali postoje problemi sa povredama i prehladama, pa će konačna odluka o putnicima za Lučane biti doneta nakon poslednjeg treninga.

- Biće promena u sastavu. Nemamo problema sa suspenzijama zbog kartona, ali imamo nekoliko povređenih igrača. Pokušavamo da saniramo te povrede što pre kako bismo do kraja polusezone imali što veći broj fudbalera na raspolaganju. Takođe, nekoliko igrača je zbog prehlade bilo odsutno prethodnih dana. Videćemo na koga ćemo moći da računamo i ko će posle treninga krenuti na put - zaključio je Koković.

Utakmica Mladost Lučani – Železničar Pančevo igra se u subotu, 21. novembra, sa početkom u 15 časova.