Ronaldo dao gol, pa se obrukao! Portugalac sve bliži 1.000 golu, evo koliko mu nedostaje! (VIDEO)
Posle završetka reprezentativne karijere, ponovo precizan za Al Nasr.
Ne zaustavlja se Kristijano Ronaldo! Iako je ušao u petu deceniju, iskusni napadač nastavlja da teroriše golmane u Saudijskoj Arabiji.
Nedavno se neslavno rastao sa nacionalnim timom, jer se povukao iz reprezentacije Portugala, ali ga to nije sprečilo da briljira u Al Nasru.
U prvoj utakmici, pošto je rekao "zbogom" svojoj selekciji, Kristijano se upisao u strelce posle odlične timske akcije.
Kristijano je bio na pravom mestu, iskoristivši asistenciju Samua Koste i doneo prednost šampionu Pro lige.
Bio je to njegov 986. u karijeri, pa je sada samo na još 14 golova do magične brojke od 1.000 pogodaka.
Međutim, nekoliko trenutaka pošto se upisao na semaforu, Portugalac je propustio veliku priliku da dodatno popravi lični saldo.
Al Nasr je dobio jedanaesterac, Ronaldo je preuzeo odgovornost, ali je njegov udarac završio na stativi.
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