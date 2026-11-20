Posle završetka reprezentativne karijere, ponovo precizan za Al Nasr.

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Ne zaustavlja se Kristijano Ronaldo! Iako je ušao u petu deceniju, iskusni napadač nastavlja da teroriše golmane u Saudijskoj Arabiji.

Nedavno se neslavno rastao sa nacionalnim timom, jer se povukao iz reprezentacije Portugala, ali ga to nije sprečilo da briljira u Al Nasru.

U prvoj utakmici, pošto je rekao "zbogom" svojoj selekciji, Kristijano se upisao u strelce posle odlične timske akcije.

Kristijano je bio na pravom mestu, iskoristivši asistenciju Samua Koste i doneo prednost šampionu Pro lige.

THE COUNTDOWN TO 1,000 CONTINUES! Cristiano Ronaldo nets career goal No. 986 to put Al-Nassr in front first https://t.co/mIrsexB9Yi — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2026

Bio je to njegov 986. u karijeri, pa je sada samo na još 14 golova do magične brojke od 1.000 pogodaka.

Međutim, nekoliko trenutaka pošto se upisao na semaforu, Portugalac je propustio veliku priliku da dodatno popravi lični saldo.

🚨 WATCH: Cristiano Ronaldo has missed the penalty 😳 https://t.co/XZbh7LkiUJ — RazedFootball (@RazedFootball) November 20, 2026

Al Nasr je dobio jedanaesterac, Ronaldo je preuzeo odgovornost, ali je njegov udarac završio na stativi.

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