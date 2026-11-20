Pale žestoke prozivke: Gazda Panatinaikosa pecnuo Olimpijakos zbog kazne!
Pirejci poraženi od Arisa.
Solunjani su iznenadili evropskog prvaka i savladali košarkaše Olimpijakosa rezultatom 100:78.
Tokom i posle tog meča, trener Pirejaca izneo je niz kritika na račun sudija, zbog čega je zaradio i tehničku grešku.
Osim toga, šef struke osvajača Evrolige moraće da plati 6.000 evra zbog nesportskog ponašanja, a tu vest, jedva je dočekao gazda najvećeg rivala Panatinaikosa - Dimitris Janakopulos.
- Ko bi pre dva meseca poverovao da će doći trenutak kada će Olimpijakos izgubiti od nekog drugog grčkog tima, osim od Panatinaikosa, i da će Barcokasa kazniti novčanom kaznom - rekao je Janakopulos.
Podsetimo, Barcokas je izlazeći sa parketa protiv Arisa, "ispalio" paljbu uvreda na račun sudijske trojke, što ga je debelo koštalo.
Disciplinska komisija smatra da nema osnova za dodatne sankcije kao što je zabrana vođenja ekipe, pa će trofejni trener biti na klupi i na sledećem meču Olimpijakosa, a to je gostovanju šestoplasiranoj Kardici.
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