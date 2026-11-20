Efes razmontirao Asvel: Turski tim na pogon DŽordana Lojda do ubedljivog trijumfa
Košarkaši Efesa naneli su težak poraz Asvelu u 13. kolu Evrolige pobedivši ih sa 107:81.
Izabranici Pabla Lasa nametnuli su ritam od samog početka, već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost (25:17) i kontrolisali igru do kraja, ostvarivši najefikasniju partiju u sezoni.
Domaći tim su predvodili Džordan Lojd i Metju Strazel sa po 20 poena, Kem Pejn je dodao 15 poena i 8 asistencija, dok je Dario Šarić upisao 12 poena i 8 skokova. Kod gostiju su se istakli Mark-Oven Fodžo Dada i Nejt Sestina sa po 16, kao i Peti Mils sa 15 poena.
Ovom pobedom Efes je stigao do skora 6-7 i prekinuo niz od pet uzastopnih poraza u međusobnim duelima, dok je Asvel upisao četvrti vezani poraz i sada ima učinak 4-9.
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