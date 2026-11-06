Košarka

Nišlije žele da nastave pobednički niz: KK Niš gostuje Metalcu u Mionici

Александар Илић
Aleksandar Ilić

06. 11. 2026. u 16:56

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Nakon tri uzastopne pobede u Košarkaškoj ligi Srbije, KK Niš se pozicionirao u gornjem delu tabele i u odličnom raspoloženju dočekuje naredni izazov. Nišlije će u subotu od 19 časova gostovati Metalcu, koji svoje utakmice, zbog renoviranja hale u Valjevu, igra u Mionici.

Нишлије желе да наставе победнички низ: КК Ниш гостује Металцу у Мионици

FOTO: KK Niš

Zanimljivo je da oba tima u ovaj duel ulaze sa istovetnim učinkom od tri pobede i dva poraza, a podjednako im je bio i put do tog skora. I Metalac i KK Niš sezonu su otvorili sa dva uzastopna poraza, nakon čega su vezali po tri pobede. Jasno je da će jedan od sutrašnjih rivala morati da prekine taj niz.

Plejmejker niškog tima ističe da je Metalac dobro analiziran i da je reč o ekipi koja u potpunosti opravdava često korišćenu sportsku sintagmu – spoj mladosti i iskustva.

— Metalac je, pre svega, izuzetno mlada ekipa, sa igračima poniklim iz Partizanove škole, ali i dvojicom veoma iskusnih košarkaša. Nemanja Gordić je najbolji strelac i asistent u istoriji ABA lige, a Nikola Janković bio je MVP regionalnog takmičenja u dresu Cedevite. Uz njih, tu su i dvojica Amerikanaca. Imamo veliko poštovanje prema njima, jer su takođe u uzletu i seriji od tri pobede. Ipak, verujem da smo u dobrom ritmu posle tri vezana uspeha. Dobro i kvalitetno treniramo i dajemo sve od sebe da nastavimo tim tempom. Očekivanja su nam najviša i mislim da, uz pravilan pristup i dobru pripremu, imamo šansu da se iz Mionice vratimo kao pobednici — kaže Nikola Đonlić, plejmejker Nišlija, rodom iz Bogatića, koji je prethodnih godina blistao u dresu drugoligaša Pirota, a sada je jedna od uzdanica ekipe trenera Milana Josića.

Posebno zanimljiv mogao bi da bude i plejmejkerski duel. Đonlić će, uz mlađeg Stefanovića, na suprotnoj strani imati nekadašnjeg organizatora igre Partizana, Budućnosti, Igokee, Spartaka i brojnih drugih klubova.

Obojica su u prošlom kolu imali zapažene statističke učinke, pa bi njihov međusobni okršaj mogao da bude jedan od zanimljivijih detalja utakmice. Đonlić je protiv Mladosti iz Zemuna bio najbolji kradljivac kola, sa čak pet osvojenih lopti, dok je 38-godišnji plejmejker Metalca sa 11 asistencija bio najbolji asistent prethodnog kola.

— Nemanja Gordić je igrač sa velikim iskustvom i kvalitetom, neko ko je tokom karijere igrao na izuzetno visokom nivou. Uvek je poseban izazov odmeriti snage sa takvim igračem. Ipak, na terenu nema mnogo prostora za respekt – tu svako mora da pokaže šta zna i da se stavi u službu ekipe. Moj cilj je da nametnem svoj ritam, budem agresivan i pomognem timu da dođe do pobede — poručio je Nikola Đonlić pred duel šestog kola sa Metalcem, koji se igra u subotu od 19 časova.

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