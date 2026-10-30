Kakvo čudo usred noći! Novak Đoković izbačen iz Bazela, a ide na završni masters u Torino?

Sve je delovalo izgubljeno kada je Novak Đoković položio oružje pred Jan-Lenardom Štrufom u Bazelu.

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Taj neočekivani poraz žestoko je zakomplikovao Noletov put ka ATP finalu u Torinu i bacio u očaj domaće ljubitelje tenisa. Međutim, usred noći stigle su dramatične vesti iz Beča koje menjaju apsolutno sve.

Jedan od glavnih konkurenata koji je već viđen na završnom turniru, Italijan Flavio Koboli, doživeo je tešku povredu tokom meča sa sunarodnikom Mateom Beretnijem. Koboli je u suzama i bolovima napustio teren, a prve prognoze pokazuju da je za njega sezona verovatno završena.

Absolutely heartbreaking scenes in Vienna 💔 Flavio Cobolli leaves the court in tears as he is forced to retire against great friend Berrettini 😢 https://t.co/NRyAVYkToQ — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Kako je učešće već otkazao i Janik Siner, crta koja vodi u Torino sada se spušta sve niže, otvarajući Novaku neočekivanu šansu.

Ipak, situacija u ATP trci je i dalje daleko od idealne. Đoković trenutno ima 2.890 bodova i gleda u leđa Rafaelu Hodaru i Aleksu de Minoru. Najveća opasnost sada dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država – opasni tandem koji čine Tejlor Fric i Tomi Pol opasno preti da potisne Srbina na 13. mesto.

Računica je jasna, Novak na predstojećem Mastersu u Parizu mora da odigra na vrhunskom nivou i "razbije" konkurenciju, ali će istovremeno morati da navija za rane eliminacije Tejlora Frica, Tomija Pola i De Minora kako bi osigurao kartu za Torino.

