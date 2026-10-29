Bersi napadaju titulu, Simons stiže u Čikago!

UPRAVA Bersa zna da ekipa dugo nije izgledala ovako dobro, a ovim trejdom i dovođenjem Džefrija Simonsa iz Tajtensa pokazala je da je spremna da baci sve karte na sto i napadne plasman u Superboul već ove sezone.

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U zamenu za Simonsa, Titansima će pripasti pikovi prve runde na draftovima 2027. i 2028. godine, kao i izbor četvrte runde 2027. godine. Čikago će, pored Simonsa, dobiti i pik pete runde na draftu 2028. godine.

Bersi trenutno imaju skor 5–2 i jedna su od najboljih ekipa u ligi, dok se Titansima beleži učinak od jedne pobede naspram šest poraza i skupljaju draft kapital kako bi u budućnosti ponovo bili relevantni.

Prema podacima ESPN Researcha, Simons je prvi defanzivni tekl još od 1967. godine, kada je uveden zajednički NFL draft, koji je razmenjen za dva pika prve runde ili više.

Generalni menadžer Tenesija, Majk Borgonzi, izjavio je da prvobitno nije razmatrao mogućnost da trejduje Simonsa. Međutim, situacija se promenila nakon što ga je u sredu uveče pozvao generalni menadžer Čikaga, Rajan Pols sa kojim je ranije sarađivao u Kanzas Siti čifsima. Ponuda Bersa bila je prva zbog koje je Borgonzi ozbiljno razmotrio ovu mogućnost.

Borgonzi je dodao da je o razmeni razgovarao sa trenerom Titansa Robertom Salehom iste večeri i da su se složili da je dogovor dobra odluka za klub.

Simons, koji ima 29 godina, proveo je čitavu dosadašnju NFL karijeru u Tenesiju, nakon što je izabran u prvoj rundi drafta 2019. godine. Tokom osam sezona zabeležio je 46,5 sekova, 72 obaranja protivničkih igrača iza linije skrimidža i 96 udaraca na kvoterbekove.

Prošle sezone izabran je u prvi Ol-Pro tim, nakon što je ostvario najbolji učinak u karijeri sa 11 sekova.

Simons je u septembru šestu godinu zaredom izabran za kapitena Tajtensa i predvodio je ekipu sa četiri seka, šest obaranja iza linije skrimidža i četiri odbijenih dodavanja ove sezone.

Znamo da je napad Bersa silovit, predvođen kvoterbekom Vilijamson i mastermajnd trenerom Benom Džonsonom i ovaj trejd je baš ono što im treba da pojačaju odbranu i napadnu dugo željeni plasman u Superboul (poslednji put ga igrali 2007. kada su bolji od njih bili Koltsi, 17-29).