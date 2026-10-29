Fudbal

Zvezda dala jedan od najluđih koševa u Evroligi (VIDEO)

М.М.

29. 10. 2026. u 20:12

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Koloko je bio u centru pažnje

Звезда дала један од најлуђих кошева у Евролиги (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Kao i u prethodnom duelu sa Makabijem, novi igrač Crvene zvezde Kristijan Koloko i protiv Bajerna je bio taj košarkaš koji se prvi upisao u listu strelaca!

I to na jedan i te kako zanimljiv način, sa jednim od najluđih poena Zvezde u Evroligi. Ove sezone definitivno.

Zvezda je prva dva šuta promašila, i to ona za tri poena, ali je posle tog drugog, koji je "ispalio" Tajson Karter, pomenuti centar Zvezde ošamario loptu koja je uz pomoć jednog igrača Bajerna završila u obruču.

Podsetimo, Zvezda je ekipu Bajerna dočekala u okviru 9. kola Evrolige. Crveno-beli su imalimskor 5:3, dok ih posle "bavaraca" čeka pakao kada je u pitanju raspored - o čemu smo već pisali.

U nastavku pogledajte taj lud koš Zvezde:

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