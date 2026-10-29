KNEŽEVIĆ SPAJIĆU: Smanjite malo doživljaj kada je reč o Vučiću, klečali ste i čekali na red
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević pitao je premijera Milojka Spajića kako komentariše izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, kojom je crnogorske građane uporedila sa ovcama, a Crnu Goru sa stadom.
Knežević je to pitao Spajića u okviru današnjeg "premijerskog sata" u crnogorskom parlamentu, poručivši mu da smanji malo doživljaj kada je reč o Aleksandru Vučiću, uz podsećanje da je bio taj koji je klečao i čekao na red.
- Meni je nejasno kako smo uspeli da od potomaka slavnih heroja dođemo do brava, tj do ovaca. Kod nas u Crnoj Gori evolucija ide unatraške, tj četvoronoške. Da je živ Čarls Darvin tražio bi gospođu Kos da mu objasni ovu evoluciju koja je od Crnogoraca napravila ovce. Da li smo mi onakvi kakvom nas vidi Marta Kos ili kako vi vidite samu sebe. Ja sam nakon ove izjave otišao pred ogledalo da vidim imam li kakvu dlaku, rogove i da li su mi kopita počela da rastu - rekao je Knežević.
Istakao je da možda Marta Kos pravi grešku, da smo mi stado, a ona čobanica.
- Iz njenog ugla gledanja mi možemo samo da blejimo i da nam je fino, Ali posle blejanja dolazi šišanje, muženje pa klanje. Mi smo sad trenutno u fazi šišanja i muženja, do klanja nismo došli. Mislim da gospođa Kos oštri noževe. Nas naživo šišaju Kos i Satler i niko ne sme da kaže da mi nismo ovce. Niko ne sme da kaže da ličimo na ljude isto kao gospođa Kos. Da li bi vi gospodine Spajiću smeli danas da kažete gospođi Kos, sram vas bilo mi nismo bravi - upitao je Kneževićprenosi podgorički portal Adria.
Istakao je da će on umesto Spajića da poruči gospođi Kos, “sram Vas bilo.”
- Da li mi to radimo zbog briselskog puta, da dođemo ošišani, pomuženi.. Dobro bi bilo da pošto gospođa Kos želi da se popenje na Bobotov kuk, da je popenjemo na Komove u skladu sa pesmom "Gledala sam s Komova bjele brave kako jave: Niko ne sme gospođi Kos da kaže sram vas bilo liše mene" - rekao je Knežević.
- Smanjite malo doživljaj kada je reč o Vučiću. Tamo u Bokeljki ste klečali i čekali na red. Vrlo se dobro znamo. Nemojte meni pisati o vezama sa Vučićem, Sinišom Malim i Zoranom Koraćem. Voleo bih da to što ste sad iznenada dobili demostrirate pred Martom Kos, a ne da zevate i da se smejete dok vas naziva stadom. Vi ste sami rekli na sednici Vlade da je država k.. od ovce - zaključio je Knežević.
(Tanjug)
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