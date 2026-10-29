Bio je velika nada Partizana, prodao ga Vazura za siću, a sad ga hvale u Engleskoj (VIDEO)
Srpski fudbaler ostavio odličan prvi utisak na Ostrvu.
Nadali su se navijači Partizana da će Marko Milovanović (23) ostaviti dublji trag u klubu i makar nekoliko godina biti udarna igla u napadu, ali tako nije mislilo bivše rukovodstvo, odnosno tadašnji generalni direktor Miloš Vazura. Mladi ofanzivac je odskočio u sezoni 2021/22, kada je na klupi sedeo upravo sadašnji trener crno-belih Aleksandar Stanojević, ali odmah na leto prodat je Almeriji za 3,5 miliona evra.
Posle epizode u Španiji, gde se za tri sezone nije previše naigrao, usledio je odlazak u Portugal. Tamo je u dresu Alverke na 32 utakmice dao deset golova, uz dve asistencije, pa je skrenuo pažnju Portsmuta. U julu se preselio na Ostrvo, gde je relativno brzo uspeo da se uklopi, zbog čega ga hvali i trener Džon Musinjo (40).
- Marko je dosad postigao tri gola, ali sa ograničenom minutažom. Jako dobro se adaptirao na engleski fudbal. Još uvek je mlad, što je lako da se zaboravi kada vidite nekoga njegove građe. Veoma sam zadovoljan njegovim uticajem na našu igru - rekao je Musinjo.
Nije nimalo lako igrati u takmičenju kakvo je Čempionšip, gde preovladavaju brzina i fizička snaga.
- Ovo je potpuno drugačija liga od portugalske Primeire, u smislu koliko je fizički zahtevna. Prošlog vikenda je Milovanović vodio borbu sa defanzivcima kao što su Džejk Kuper, Tristan Krama i Kejleb Tejlor. Pričao sam sa njim o tome koliko dominatni umeju da budu štoperi u našoj ligi. Marko sada mora da nastavi da napreduje. Ume da bude odličan u čuvanju lopte, u skoku, ali i kada je licem okrenut ka golu, što nije nimalo lako - objasnio je Musinjo.
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