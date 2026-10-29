Kao nekada: Ronaldo postigao het-trik za 16 minuta, još 15 golova do istorije! (VIDEO)

Al Nasr je upisao novu pobedu u Saudijskoj Pro ligi, pošto je u susretu 12. kola bio bolji od Al Holuda rezultatom 5:2, a u centru pažnje ponovo se našao Kristijano Ronaldo, koji je het-trikom u drugom poluvremenu predvodio svoj tim do trijumfa.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portugalski napadač je u drugom poluvremenu postigao tri pogotka za svega 16 minuta i još jednom pokazao zbog čega i dalje spada među najopasnije golgetere na svetu.

Prvih 45 minuta donelo je četiri gola i izjednačen rezultat 2:2. Za Al Nasr su mrežu zatresli Anđelo i Sadio Mane, dok su na drugoj strani precizni bili Dominges i Esombe.

U nastavku je usledila Ronaldova golgeterska rapsodija. Prvi put je savladao protivničkog golmana u 66. minutu, kada je iskoristio asistenciju Žoaa Feliksa i doneo prednost svom timu.

🚨🚨| WHAT A GOLAZO FROM CRISTIANO RONALDO!!!! 983 GOALS!!!!! 17 MORE GOALS TO 1000!!!!!! https://t.co/cOvecZ258c — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

Samo šest minuta kasnije, dvojica portugalskih fudbalera ponovo su bila u glavnim ulogama, a Ronaldo je udarcem glavom povisio rezultat na 4:2.

🚨🚨| OH MY DAYS!!!! CRISTIANO RONALDO WITH A BRACE!!!!!!!! 116 GOALS LEFT FOR 1000!!!!!! https://t.co/LFRjc4gChH — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

Konačan udarac rivalu zadao je u 81. minutu, kada je trećim golom na utakmici zaokružio sjajnu individualnu partiju.

🚨🚨🚨| HAT-TRICK CRISTIANO RONALDO!!!!!! HAT-TRICK HAT-TRICK HAT-TRICK!!!!!! ONLY 15 MORE GOALS FOR 1000!!! https://t.co/FiSLm6PeQY — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

Ovim het-trikom Ronaldo je stigao do neverovatnog učinka od 985 golova u profesionalnoj karijeri. Od istorijske granice od 1.000 pogodaka deli ga još samo 15 golova, pa bi jedan od najvećih ciljeva u njegovoj karijeri mogao da ostvari već tokom ove sezone.

Ukoliko zadrži trenutni ritam i nastavi da rešeta protivničke mreže, portugalski as mogao bi uskoro da ispiše novu stranicu fudbalske istorije.

🚨🚨| Taking it all in after scoring the 68th hat-trick of his career. 😮‍💨🐐 https://t.co/q03fj1WxHt — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026