Fudbal

Kao nekada: Ronaldo postigao het-trik za 16 minuta, još 15 golova do istorije! (VIDEO)

В.М.

29. 10. 2026. u 21:09

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Al Nasr je upisao novu pobedu u Saudijskoj Pro ligi, pošto je u susretu 12. kola bio bolji od Al Holuda rezultatom 5:2, a u centru pažnje ponovo se našao Kristijano Ronaldo, koji je het-trikom u drugom poluvremenu predvodio svoj tim do trijumfa.

Као некада: Роналдо постигао хет-трик за 16 минута, још 15 голова до историје! (ВИДЕО)

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portugalski napadač je u drugom poluvremenu postigao tri pogotka za svega 16 minuta i još jednom pokazao zbog čega i dalje spada među najopasnije golgetere na svetu.

Prvih 45 minuta donelo je četiri gola i izjednačen rezultat 2:2. Za Al Nasr su mrežu zatresli Anđelo i Sadio Mane, dok su na drugoj strani precizni bili Dominges i Esombe.

U nastavku je usledila Ronaldova golgeterska rapsodija. Prvi put je savladao protivničkog golmana u 66. minutu, kada je iskoristio asistenciju Žoaa Feliksa i doneo prednost svom timu.

Samo šest minuta kasnije, dvojica portugalskih fudbalera ponovo su bila u glavnim ulogama, a Ronaldo je udarcem glavom povisio rezultat na 4:2.

Konačan udarac rivalu zadao je u 81. minutu, kada je trećim golom na utakmici zaokružio sjajnu individualnu partiju.

Ovim het-trikom Ronaldo je stigao do neverovatnog učinka od 985 golova u profesionalnoj karijeri. Od istorijske granice od 1.000 pogodaka deli ga još samo 15 golova, pa bi jedan od najvećih ciljeva u njegovoj karijeri mogao da ostvari već tokom ove sezone.

Ukoliko zadrži trenutni ritam i nastavi da rešeta protivničke mreže, portugalski as mogao bi uskoro da ispiše novu stranicu fudbalske istorije.

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