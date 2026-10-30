Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

30. 10. 2026. u 07:15

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Petak

18.00 Konja - Galatasaraj 2 (1.55)

19.00 Avr - PSŽ 2 (1.30)

20.45 Varegem - Briž 2 (1.42)

21.15 Kasa Pija - Sporting 2 (1.31)

Ukupna kvota: 3.75

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