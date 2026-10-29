Navijači Bešiktaša napravili takav haos da fudbaleri nisu ni otišli na poluvreme! (VIDEO)
Navijači Bešiktaša priredili su atmosferu za pamćenje na utakmici protiv Kristal Palasa u Ligi konferencije, a buka sa tribina bila je toliko glasna da fudbaleri na terenu nisu ni primetili da je sudija označio kraj prvog poluvremena!
Neverovatna scena dogodila se u sudijskoj nadoknadi, kada je holandski arbitar Dani Makeli odsvirao kraj prvih 45 minuta. Međutim, nekoliko igrača nije reagovalo na njegov zvižduk, već je nastavilo da igra kao da se ništa nije dogodilo.
Dok su sudija i pojedini fudbaleri već krenuli ka svlačionicama, ostali su nastavili da razmenjuju pasove još petnaestak sekundi, potpuno nesvesni da je poluvreme završeno.
Razlog? Paklena atmosfera koju su napravili navijači turskog velikana!
Pristalice Bešiktaša neprestano su pevale, skandirale i zviždale, stvarajući zaglušujuću buku koja je, čini se, nadjačala čak i sudijski zvižduk.
Snimak neobične situacije brzo je postao hit na društvenim mrežama, a ljubitelji fudbala širom sveta ponovo su se uverili zbog čega gostovanja u Istanbulu važe za jedno od najbučnijih i najvatrenijih iskustava u evropskom fudbalu.
Bešiktaš je još jednom pokazao da njegovi navijači mogu da naprave spektakl kakav se retko viđa, a ovoga puta njihova podrška bila je toliko glasna da fudbaleri nisu čuli ni znak za odlazak na odmor!
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