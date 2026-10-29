NAŠA POSLANIČKA GRUPA ZVAĆE SE "SRBIJA PROTIV TERORA" Aleksandar Vučić govorio za Niš televiziju

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je za Niš televiziju.

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Uključenje Aleksandra Vučića

- Utanjio vam je glas Bojane... To je uvek najvažnije, da se borite - započeo je Vučić.

O konferenciji Studentske liste:

- Siguran sam da će i Uroš govoriti odlično. Pojavili su se sa zahtevima protiv institucija. Celu kapmanju govvorili su o isntitucijama, sada rade sve protiv institucija. Hajde, formirajte vladu za 15 dana. Ne razumem zašto im se žuri. Osećam se kao čovek bez dovoljnog znanja šta to rade u ovom trenutku. Njima se žuri da ponižavaju ljude. Videli ste saopštenje na RTS-u gde se izvinjavaju za ružnu prošlost. To tragikomično deluje. Ljudi izgube obraz, čast. Ponosam sam na našu reakcoju, jer smo se držali dostojanstveno, odgogovrno, demokratski - rekao je Vučić, pa dodao:

- Ne pada mi na pamet da ih za bilo šta molim, niti ću to da radim. Ceo život živim ideje koje sprovodim, mislim da sam uradio mnogo za Srbiju. Ne znaju šta da rade u pobedi, kamoli u porazu. Klovna možete da uvedete u dvor, ali dvor postaje cirkus. Moraćemo da se samoroganizujemo ako policuja ne bude štitila ljude. Bićemo podrška vlasti u svemu što je dobro. Ovde ne vidim mnogo dobrog. Bitno im je da samo nekoga šikaniraju, to je jedino što ih zanima - ističe Vučić.

O novoj vlasti:

- Hoće, ali ne znaju ko će, šta će, kad će. Vole oni vlast. Nešto je drugo ovde, ne znajući šta da kažu ljudima, jedino čime se bave su mržnja i progon ljudi. Oni su sa Draganom J. Vučićevićem želeli da naprave novog MIlanovića. Rade šta je neko drugi radio. Pokazuju da rade po nalogu. Baviće se time narednih 6 meseci, progonom ljudi. Ne znaju tačno šta da urade za Srbiju i nemaju program. Naše je da sagledamo sebe, da vidimo gde smo grešili, gde su nam loši ljudi. U decembru imaćemo skupštinu stranke i da tada uradimo stvari koje su potrebne. Uvek ću biti ponosan na velika dela.

O starim licima u vlasti:

- Vraćaju Draška Petrovića u Telekom. Šoškić, koji je rušio dinar... svi ti ljudie će ponovo na vlast. Srećom, prvih godinu dana biće bolje, jer smo ostavili dovoljno novca. Srbija protvi terora zvaće se naša poslanička grupa - rekao je Vučić.

Ističe da nema pregovora sa novim vlastima:

- Na mene ne mogu da računaju, za razliku od mnogih, ja se ne dodvoram onima koji tuku pristalice naše stranke i ljude koji drugačije misle. Spreman sam bio da razgovaram sa njima, ali posle ova tri dana nemam šta da razgovaram. Ulazili po opštinama, ulazili nam na slavu, rušili nam nešto što vekovima niko nije rušio. Možda 1945. Biću politički protivnik, mogu da hapse, briga me. Svim svojim znanjem, srcem, boriću e protiv njih, znam da ću na svojkoj strani imati desetine, stotine hiljada ljudi željlnih uspešne Srbije i povratka na budućnost. Siguran sam da ćemo za 6 meseci videti sve. Posle godinu dana krećemo u povratak, ne na vlast, već na odgovornost, odgovrnost i rad za boljitak naše Srbije - rekao je Vučić.

Podrška Niš televiziji:

- Pozdravite te žene, momke koji rade na vašoj televiziji. Nemojte da se plaše, neka nastave da rade hrabro kao što su radili pa se nadam se da se uskoro vidimo u Nišu. Nećemo da ih blokiramo na njihovim televizijama, ali neće oni nas da blokiraju nigde više - rekao je Vučić.

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